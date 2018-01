Frijns komend seizoen actief in DTM als fabrieksrijder bij Audi

"Robin heeft een enorm potentieel en Audi staat er qua rijders line-up voor de DTM 2018 uitstekend voor, daar zijn we van overtuigd", meldt Dieter Gass, de baas van Audi Motorsport maandag in een persbericht.

Frijns is bij het DTM-team van Audi de vervanger van Mattias Ekström. De 39-jarige Zweed stopt na zeventien jaar, twee titels (2004 en 2007) en 23 overwinningen met het Duits toerwagenkampioenschap om zich te concentreren op het WK rally

Frijns is sinds 2015 al verbonden aan Audi. De Limburger deed namens de Duitse autofabrikant mee aan verschillende GT-kampioenschappen. Vorig jaar won hij in een Audi R8 LMS de titel in de Sprint Cup van de Blancpain GT Series, een raceklasse voor sportwagens.

In 2013 testte Frijns al en keer in een DTM-auto van Audi. "Robin liet bij ons toen al een ijzersterke indruk achter en sindsdien zijn we hem niet meer uit het oog verloren", aldus Gass, die hoge verwachtingen heeft van zijn nieuwe coureur. "Afgelopen jaar heeft René Rast bewezen dat je zelfs als rookie mee kunt dingen naar de titel in de DTM."

Frijns was afgelopen weekeinde nog actief in de 24 uur van Daytona voor het team van de beroemde acteur Jackie Chan, waarmee hij als vijftiende eindigde. De Canadese Formule 1-coureur Lance Stroll was een van zijn teamgenoten.

De Maastrichtenaar was in zijn carrière al eens kampioen in de Formule Renault 3.5 en testcoureur bij de Formule 1-teams van Sauber en Caterham. Hij heeft ook al een seizoen geracet in de Formule E, het wereldkampioenschap van de elektrische sportauto's.

Het nieuwe DTM-seizoen begint in het weekend van 4 tot en met 6 mei op het circuit van Hockenheim. Zandvoort staat als vijfde weekend (13-15 juli) op de kalender.