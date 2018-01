Van Garderen kiest voor zaalcarrière en stopt als beachvolleyballer

De 27-jarige Varenhorst zal in 2018 een beachvolleybalkoppel gaan vormen met de zes jaar jongere Jasper Bouter, meldt volleybalbond Nevobo maandag.

"Ik respecteer de keuze die Maarten heeft gemaakt, al vind ik het wel vervelend dat hij niet heeft gekozen om door te gaan met mij", zegt Varenhorst. "Aan de andere kant ben ik professioneel genoeg om de knop om te zetten en door te gaan. Ik ga sowieso naar de Spelen van Tokio in 2020, en dat ga ik nu met Jasper doen."

Van Garderen (28) was vorig jaar de vervanger van Reinder Nummerdor, die na de Olympische Zomerspelen van Rio de Janeiro stopte als topsporter. Afgesproken werd dat Van Garderen een zomer zou bekijken hoe het hem beviel als beachvolleyballer en daarna een beslissing zou nemen over zijn toekomst.

De geboren Utrechter kiest nu voor zijn loopbaan in de zaal. Hij speelt sinds dit seizoen voor de Italiaanse topclub Azimut Modena en wil zich daar volledig op richten.

"Ik heb lang geïnvesteerd in mijn zaalcarrière, en ik ben nu op het punt beland dat ik de vruchten hiervan kan plukken", reageert Van Garderen. "Ik wil graag prijzen winnen in Italië en daar alles voor geven. Dat heeft me doen besluiten om te kiezen voor de zaal."

Jasper Bouter en Christiaan Varenhorst

Bouter

Varenhorst speelde en trainde de afgelopen maanden bij afwezigheid van Van Garderen al samen met Bouter. Vorig jaar september werd het duo Nederlands kampioen en eerder deze maand eindigden ze als vierde bij het DELA Beach Open in Den Haag.

De 2.12 meter lange Varenhorst geldt al jaren als een wereldtopper in het beachvolleybal. De geboren Drent werd in 2015 samen met Nummerdor tweede op het WK in Nederland. Een jaar later reikte dat duo tot de kwartfinales bij de Spelen van Rio.

"Afgelopen zomer hebben we bij Beachvolleybal Team Nederland bewezen dat we iemand snel kunnen opleiden tot topspeler", aldus Varenhorst. "Jasper heeft inmiddels ook laten zien wat hij kan, daarvan zijn onze NK-titel en de vierde plaats op het DELA Beach Open het bewijs."

Varenhorst en Bouter gaan zich voorbereiden op het EK, dat in juli 2018 wordt afgewerkt in Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Apeldoorn.