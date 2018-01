Voormalig UFC-kampioene Ronda Rousey maakt overstap naar WWE

Rousey was zondag aanwezig bij een WWE's Royal Rumble-evenement in Philadelphia. Zonder een woord te zeggen betrad ze het podium, waar ze de worstelaars Charlotte Flair en Alexa Bliss in de ogen keek. Daarna wees ze vanuit de ring naar het WWE-logo.

Op haar sociale media hield Rousey het bij een korte maar krachtige verklaring. "Mijn weg naar Wrestlemania begint nu", kondigde de 30-jarige Amerikaanse aan op Twitter.

In november 2012 was Rousey de eerste vrouwelijke vechter die een contract tekende bij de UFC, de grootste bond in het MMA. Vier jaar eerder had ze als judoka brons veroverd op de Olympische Spelen in Peking.

Beroemd

Rousey werd de eerste vrouwelijke UFC-kampioen in het bantamgewicht. Ze won zes opeenvolgende gevechten bij de UFC, voordat ze in november 2015 werd onttroond door Holly Holm.

Rousey geldt als een van de beroemdste sportvrouwen in de Verenigde Staten en acteerde in meerdere films, in enkele daarvan als zichzelf.