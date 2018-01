WADA onderzoekt mogelijke onbetrouwbaarheid dopingflesjes

Volgens de Duitse laboranten kunnen de verzegelde flesjes waarin bloed of urine wordt bewaard met de hand geopend worden als ze ingevroren zijn. Op aandringen van het WADA heeft de fabrikant Berlinger uit Genève dat de afgelopen dagen uitgebreid getest, maar daar kwamen geen problemen aan het licht.

Het mondiale antidopingbureau gaat samen met de fabrikant en het lab in Keulen alle protocollen nog eens nalopen. "WADA snapt dat deze situatie voor vragen en zorgen zorgt. Indien nodig zullen we passende maatregelen nemen om de integriteit van dopingcontroles te waarborgen", meldt het antidopingbureau maandag in een verklaring.

"We willen atleten en andere belanghebbben ervan verzekeren dat WADA samen met Berlinger aan de zaak werkt totdat het probleem verholpen is. We zullen iedereen op de hoogte houden van de situatie."

Sochi

Tijdens de Winterspelen van Sochi in 2014 slaagden de Russen erin om ongemerkt vervuilde dopingmonsters van hun sporters te verwisselen voor 'schone'. Met de nieuwe flesjes zou het onmogelijk moeten zijn om de dop te openen en later weer te sluiten.

Over elf dagen, op 9 februari, is de openingsceremonie van de Winterspelen in Pyeongchang.