Van Barneveld: 'Er moet nog altijd rekening met me worden gehouden'

"Ik heb hier toch maar even mooi de nummer twee en de nummer zes van de wereldranglijst verslagen", doelde de 50-jarige Hagenaar in gesprek met NUsport op zijn overwinningen in respectievelijk de kwart- en halve finales tegen de Schot Peter Wright (10-2) en de Oostenrijker Mensur Suljovic (11-7).

"Ik ben er nog steeds. Mensen moeten nog altijd rekening met me houden. Ik wist natuurlijk van mezelf wel dat ik ook in dit tijdperk hiertoe in staat ben, alleen geeft het wel een goed gevoel om weer spraakmakend te zijn."

Het scheelde ook weinig of Van Barneveld had zelfs met de beker omhoog gestaan, maar in de slotfase van de hoogstaande partij verspeelde hij een 8-5 voorsprong.

"Ik was zo dichtbij. 11-9 is geen afstraffing. Iedereen heeft thuis voor de buis weer genoten van een geweldige wedstrijd, maar ik doe vannacht geen oog dicht en waarschijnlijk blijft dat de komende twee weken nog wel zo. Ik haat het om te verliezen. Ik probeer dan telkens voor mezelf te analyseren waaraan het heeft gelegen."

Premier League

Daar had Van Barneveld ditmaal weinig tijd voor nodig. De 124-finish waarmee Van Gerwen terugkwam tot 8-8 had hem ontzettend veel pijn gedaan en bracht hem aan het denken.

"Ik stond klaar om op 71 toe te slaan en dan gooit hij de leg met een twaalfdarter uit. Die kwam wel even aan. Een 'smerige', zoals je in het darten zegt. Ik moet ook niet te zwaar tillen aan deze verliespartij. Michael is gewoon de beste speler ter wereld. Als je hem wilt verslaan, moet je van hele goeden huize komen."

Van Barneveld reist daarom woensdag met een goed gevoel af naar Dublin, waar donderdag de eerste speelronde van de Premier League wordt afgewerkt. In de hoofdstad van Ierland is de Noord-Ier Daryl Gurney de tegenstander van de vijfvoudig wereldkampioen.

"Dit was toch min of meer een opwarmingstoernooi voor de Premier League. Vergis je niet, ik had hier graag willen winnen, maar het is geen ramp dat dat niet is gebeurd. De Masters tellen helaas niet mee voor de Order of Merit. Het is jammer dat dat bij te veel evenementen het geval is."