Van Gerwen hecht veel waarde aan vierde opeenvolgende eindzege op Masters

"Toen Raymond op een 8-5 voorsprong kwam te staan, wist ik natuurlijk dat het kantjeboord zou gaan worden. Ik werd gedwongen om iets bijzonders tevoorschijn te toveren en dat deed ik. Die 124-finish in de zestiende leg waarmee ik er 8-8 van maakte was een hele vieze", aldus Van Gerwen in gesprek met NUsport.

"Ik had ook eigenlijk helemaal niet in die postie terecht hoeven komen. Ik maakte het mezelf onnodig moeilijk. Dat begon al in de eerste leg waarin ik vier pijlen op de dubbels miste om hem te breken. Dat soort dingen zijn doodzonde."

"Dan moet je heel hard werken om het nog recht te breien. Het maakt de overwinning wel des te mooier."

Fantastisch toernooi

Toch wilde Van Gerwen ook vooral de complimenten uitdelen aan Van Barneveld, die het voorbije weekend in de Arena MK in Milton Keynes indruk maakte met zeges op de Engelsman Dave Chisnall, de Schot Peter Wright en de Oostenrijker Mensur Suljovic.

"Raymond heeft een fantastisch toernooi gespeeld. Hij mag trots op zichzelf zijn. Helaas voor hem heeft hij van mij verloren, maar daar kon hij heel weinig aan doen. Ik denk dat het vertrouwen dat ik in mezelf heb en het vermogen om een tandje bij te schakelen als het nodig is de doorslag heeft gegeven vanavond."

"Raymond speelt dit spelletje natuurlijk al ontzettend lang en hij heeft ook al heel lang niets gewonnen, op de World Cup samen met mij na dan. Daar blijft hij een beetje tegen aanhikken. Dat is zonde. Uiteraard telt hij nog mee. Dat heeft hij altijd al gedaan. Alleen ziet hij dat zelf niet altijd zo. Hij is gewoon een geweldige speler."

Cross

Van Gerwen is blij dat hij met het binnenhalen van de eerste major van het jaar zijn nederlaag in de halve finales op het WK tegen de latere wereldkampioen Rob Cross enigszins weg heeft weten te poetsen.

"Maar het is onzin om te stellen dat ik hier heb laten zien dat ik onbreekbaar ben. Dat ben ik sowieso niet. Dat weten mijn concurrenten zelf ook dondersgoed. Andere mensen maken er alleen weer leuke verhalen over. Ik doe gewoon mijn eigen ding. Ze weten met wie ze te maken hebben. Ik wil gewoon elk toernooi winnen. Zo simpel is het."