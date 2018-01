Hirscher boekt 55e wereldbekerzege en is Maier voorbij op eeuwige ranglijst

De 28-jarige Oostenrijker, die een Nederlandse moeder heeft, moet op de ranglijst alleen nog Ingemar Stenmark (86 zeges) voor zich dulden. De Zweed kende zijn successen in de jaren zeventig en tachtig. Maier, landgenoot van Hirscher, stopte in 2009.

De wedstrijd in Garmisch-Partenkirchen was de laatste wereldbekerwedstrijd voor de Olympische Spelen in Pyeongchang, die op 9 februari beginnen.

Hirscher hield in de Duitse sneeuw zijn landgenoot Manuel Feller in twee runs ruim anderhalve seconde achter zich. De Amerikaan Ted Ligety eindigde als derde.

Sneeuwballen

Met zijn zege kende Hirscher, die een Nederlandse moeder heeft, een goede generale voor de Spelen. Hij is in Pyeongchang de favoriet voor olympisch goud.

De afgelopen weken was Hirscher ook al de beste in Val d'Isère, Madonna di Campiglio, Zagreb, Adelboden en Wenen. Alleen vorige week won hij niet. Toen was de Noor Henrik Kristoffersen verrassend de snelste in Kitzbühel.

De zege van Kristoffersen kreeg een staartje omdat hij door het Oostenrijkse thuispubliek bekogeld werd met sneeuwballen. Hirscher noemde het gedrag van de toeschouwers "beschamend".