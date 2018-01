Van Gerwen klopt Van Barneveld in finale en wint opnieuw Unibet Masters

Van Barneveld ging in de Arena MK in het zuidoosten van Engeland het beste van start en hoopte zich zo te revancheren voor de verloren finale van 2015, toen 'Mighty Mike met 11-6 aan het langste eind trok. Ook in de kwartfinale van het afgelopen WK ging de zege naar Van Gerwen.

Vier van de eerste vijf legs in de finale van de Masters gingen naar Van Barneveld, die zo met een 4-1 voorsprong mocht gaan pauzeren. Daarna kwam Van Gerwen echter ijzersterk terug en trok hij de stand binnen een mum van tijd gelijk: 5-5.

Van Barneveld plaatste daarna weer een tussensprintje en nam een 8-5 voorsprong, maar opnieuw gaf Van Gerwen zich niet gewonnen en deelde hij met vijf legs op rij een gevoelige tik uit aan zijn tegenstander. 'Barney' kwam nog wel even terug, maar kon een nederlaag niet meer afwenden.

Gemiddelde

Van Gerwen kwam in de finale tot een prima gemiddelde van 105 punten met drie pijlen, tegenover honderd voor zijn Haagse opponent. Beide darters gooiden 47 procent van hun dubbels raak.

Van Gerwen bereikte de finale door eerder zondag van James Wade (10-2) en Gary Anderson (11-5) te winnen. Van Barneveld haalde de eindstrijd ten koste van Peter Wright (10-2) en Mensur Suljovic (11-7).

Het prestigieuze toernooi, waar de top zestien van de Order of Merit te bewonderen is, werd in 2013 voor het eerst georganiseerd. Na zeges van Phil Taylor (2013) en James Wade (2014) begon de zegereeks van de 28-jarige Brabander.

Dankzij zijn zege mocht Van Gerwen een cheque van 60.000 Britse pond in ontvangst nemen. Van Barneveld moet zich tevredenstellen met 25.000 Britse pond.