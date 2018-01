Van Gerwen en Van Barneveld overtuigend naar halve finales Masters

Van Gerwen had geen kind aan Wade en moest alleen de negende en tiende leg inleveren.

De 28-jarige Vlijmenaar kwam met 111,14 punten per drie pijlen zelfs nog akelig dicht in de buurt van het hoogste gemiddelde ooit tijdens een wedstrijd op de Masters.

Dat record heeft Van Gerwen sinds 2015 met 112,49 al in zijn bezit en gooide hij tijdens zijn met 11-6 gewonnen finale tegen Van Barneveld.

Van Gerwen neemt het zondagavond voor een plek in de eindstrijd van dit jaar op tegen de Schot Gary Anderson, die in zijn kwartfinalepartij met 10-6 afrekende met Gerwyn Price.

Van Barneveld

Van Barneveld kende tegen Wright net als Van Gerwen een droomstart en ging mede dankzij drie breaks, waarvan eentje met een 126-finish, met de eerste zes legs aan de haal.

Waar de 50-jarige Hagenaar vrijdag de Engelsman Dave Chisnall in eenzelfde soort situatie nog helemaal liet terugkomen, pakte hij tegen Wright wel door en maakte hij het uiteindelijk met zijn eerste matchdart gedecideerd af.

Van Barneveld kwam uiteindelijk uit op een gemiddelde van 103,51 punten per drie pijlen en een zeer hoog dubbelpercentage van 62,5.

"Niet normaal hoe ik stond te gooien", zei Van Barneveld na afloop in gesprek met NUsport. "Zoveel twaalfdarters. Peter heeft op het WK door zijn uitschakeling in de tweede ronde natuurlijk ook een mokerslag opgelopen en is bovendien een tijdje ziek geweest. Niet leuk allemaal, maar daar moest ik wel van profiteren."

Nonnen

Van Barneveld had echter niet verwacht dat het hem zo makkelijk zou afgaan. Zondagochtend nog voelde hij zich zwaar vermoeid en had hij er weinig fiducie in.

"Ik heb een paar drukke dagen achter de rug. Ik heb bij de nonnen in Vught een cursus Duits gevolgd. Elke dag moest ik er om 6.30 uur 's ochtends uit omdat de eerste les om 8.20 uur begon. Daarnaast had ik ook gewoon nog wat demonstraties. Als je mij vanmorgen had zien aankomen dan had je nog geen vijf euro op me gezet."

Van Barneveld kruist in de halve finales de degens met de Oostenrijker Mensur Suljovic, die de kersverse Engelse wereldkampioen Rob Cross met 10-8 verraste.

Top zestien

Naast de halve finales wordt ook de eindstrijd zondag nog afgewerkt in de uitverkochte Arena MK in Milton Keynes.

Van Gerwen schreef het prestigieuze toenooi, waarop de top zestien van de Order of Merit te bewonderen is, de afgelopen drie jaar op zijn naam.

Voor de winnaar van deze editie ligt er een cheque van 60.000 Britse pond klaar. De verliezend finalist moet zich tevredenstellen met 25.000 Britse pond.

Na de Masters reist het dartscircus af naar Dublin, waar donderdag de eerste speelronde van de Premier League op het programma staat. In de hoofdstad van Ierland staan onder meer Van Gerwen en Cross tegenover elkaar.