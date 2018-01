Van de Pas opgelucht dat pijlen eindelijk goed in het dartbord zitten

"Ik kan natuurlijk nu nog niet zeggen dat het heel goed gaat met deze pijlen, maar ze komen wel goed in het bord terecht. Het kost gewoon wat tijd", aldus Van de Pas in gesprek met NUsport.

De Brabander worstelde het laatste half jaar zichtbaar met zijn vorige setje darts. In bijna elke wedstrijd kreeg hij veelvuldig te maken met bouncers en zaten zijn pijlen schots en scheef in het bord.

Een hevig geëmotioneerde Van de Pas gaf ze dan ook weg na zijn kansloze uitschakeling in de eerste ronde van het WK halverwege december door Steve West en begon gelijk met nieuwe te oefenen.

"Je kan dan niet na een maand al verwachten dat ik van Anderson win. Ik zag deze wedstrijd als een training. Ik baalde wel van die bouncer in de laatste leg. Ik heb volgens mij nog nooit een wedstrijd gespeeld waarin er geen pijl uit het bord viel."

Mentaal

"Ik houd de pijlen nu ook iets anders vast. Dat moet ook wel, want ze zijn iets korter geworden. Ik heb heel mijn leven de pijl van achteren vastgehouden. Dat is nu niet meer mogelijk. Het is dus heel anders."

Ondertussen begint het voor Van de Pas vooral een mentale kwestie te worden. Hij verloor de afgelopen weken zo'n beetje alles en zoekt dan ook juist in deze periode extra steun in zijn nabije omgeving.

"Ik praat er veel met vrienden en familie over. Iedereen zegt dan wel dat de pijlen beter in het bord staan, maar toch ben ik aan het twijfelen. Maar ik ga gewoon verder op deze voet. Ik moet nu doorpakken. Misschien gooi ik de komende drie maanden niks of zelfs het hele jaar, maar ze zitten beter in het bord en dat is het belangrijkste."

Zorgen over zijn positie op de wereldranglijst maakt Van de Pas zich dan ook totaal niet. Hij bezet op dit moment de dertiende plaats, maar met nog een aantal verliespartijen ligt een vrije val op de loer.

"Ik hoor niet zo hoog te staan als je ziet hoe ik nu sta te gooien. Ik geef mezelf een half jaar de tijd. Daarna wil ik weer stijgen. Prima als ik nu even wegzak, maar dan kom ik straks weer net zo hard terug. Ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt. Nu heb ik tien bouncers per maand. Voorheen was dat tien bouncers per dag."