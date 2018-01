Van Gerwen niet onder de indruk van 'grootspraak' uitdagers Cross en Wright

"Dat is allemaal grootspraak. Ze kunnen roepen wat ze willen, maar als ik op elk toernooi goed speel, dan maken ze geen schijn van kans", aldus Van Gerwen zaterdagavond in gesprek met NUsport, na afloop van zijn met 10-6 gewonnen eersterondepartij tegen Kim Huybrechts op de Unibet Masters.

"Wright wil het trouwens al langer. Ik heb al vaker van hem gehoord dat hij mij voorbij gaat op de ranking. Nou, ondertussen heeft hij wel gewoon een miljoen Britse pond aan prijzengeld minder dan ik."

Aangezien Van Gerwen in twee jaar tijd zo'n beetje alles wist te winnen wat er te winnen viel, heeft hij wel veel te verdedigen, maar daar maakt hij zich niet zo druk om.

"Ik denk dat ik het ook makkelijk kan verdedigen. Ik voel me goed. Ik moet niet naar anderen kijken, maar gewoon lekker mijn eigen ding blijven doen. En dan zien we wel wie er aan het einde van het jaar de nummer één van de wereld is."

Mexico

Van Gerwen gooide tegen Huybrechts zijn eerste officiële wedstrijd na zijn verrassende uitschakeling in de halve finales van het WK tegen de latere wereldkampioen Cross. De Brabander miste in die partij liefst zes matchdarts, maar dat heeft hij inmiddels een plekje kunnen geven.

"Het was natuurlijk wel even flink balen. Ik kwam Oudjaarsdag thuis en heb Oud en Nieuw wel gewoon gelijk meegevierd met vrienden en familie. Het is belangrijk om je leven direct weer op te pakken. Je kan wel bij de pakken neer gaan zitten, maar dat heeft helemaal geen zin."

"Ik heb begin dit jaar nog meegedaan aan een celebritydingetje in Duitsland en ben daarna op vakantie gegaan. We zaten eerst in Mexico, maar daar was het zulk slecht weer dat ik nog een lastminute naar Curaçao heb geboekt. Ik ga niet een week lang in de regen zitten."

Toch spookt de slotfase van het duel met Cross nog wel degelijk soms door zijn hoofd, al is het omdat hij er vaak in interviews aan herinnerd wordt.

Lak

"Net zoals jij dat nu doet. Dat hoort erbij. Ik ben professioneel genoeg om dat van me af te zetten. Ik heb lak aan wat andere mensen over mij zeggen en van me denken. Het is een harde wereld waarin ik leef. Je moet schijt aan anderen hebben en dat heb ik. Uiteindelijk is darts een individueel spel en niet een teamsport."

Van Gerwen gaf ook tegen Huybrechts geen cadeautjes weg. Alleen in de slotfase slaagde de Belg erin een aantal legs op rij te winnen en kwam hij terug van 9-1 tot 9-6, maar verder liet de drievoudig winnaar van het toernooi in Milton Keynes het niet komen.

"Ik denk dat ik goed ben begonnen. De Masters zijn voor mij niet heel belangrijk, eerlijk gezegd, maar het is wel een heel goed toernooi om te kijken hoe je ervoor staat. Ik heb natuurlijk bijna drie weken geen pijl aangeraakt. Daarom ben ik blij met mijn optreden vandaag."

Van Gerwen neemt het zondag in de kwartfinales op tegen James Wade. 'Mighty Mike' schreef de eerste major van het jaar de voorbije drie edities telkens op zijn naam door achtereenvolgens Raymond van Barneveld, Dave Chisnall en Gary Anderson in de finale te kloppen.