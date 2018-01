Cross: 'Ongelofelijk hoe mijn leven is veranderd na wereldtitel darts'

"Het klinkt misschien slecht, maar ik ben het WK al vergeten", aldus Cross vrijdagavond na afloop van zijn met 10-3 gewonnen eersterondepartij tegen zijn landgenoot Ian White op de Unibet Masters in Milton Keynes.

"Ik richt me op de toekomst. Dat is wat ik altijd al heb gedaan. Ik wil mijn spel nog meer verbeteren en daar is volledige focus voor nodig."

"Ik word nu niet opeens lui omdat ik wereldkampioen ben geworden. Ik zal nooit tegen mezelf zeggen dat ik het al heb gemaakt in de dartssport. Er is nog genoeg werk te verrichten."

Cross verbaasde op het WK vriend en vijand door als debutant het belangrijkste toernooi van het jaar op zijn naam te schrijven. Met name zijn zeges in de halve finales en finale tegen respectievelijk Van Gerwen en Phil Taylor oogstten de nodige bewondering.

Geld

Cross verdiende daarmee een cheque van liefst 450.000 euro en steeg van de twintigste naar de derde plaats op de wereldranglijst, maar dat zegt de voormalig elektriciën allemaal weinig.

"Begrijp me niet verkeerd. Ik heb op het WK aardig wat geld bij elkaar gesprokkeld en dat is natuurlijk hartstikke mooi, maar het gaat mij niet om de centen."

"Het gevoel dat ik had toen ik daar de beker omhoog moest houden, heb ik nooit eerder in mijn leven gehad. Ik denk niet dat het bij één majorzege blijft, maar ik moet wel hard blijven werken om er meer te winnen. Ik heb nog genoeg doelen die ik wil bewerkstelligen en eentje daarvan is het winnen van deze Masters."

Cross kon bij zijn opkomst voor de wedstrijd tegen White een kleine glimlach niet onderdrukken toen 'Master of Ceremonies' bij de PDC John McDonald hem op zijn kenmerkende enthousiaste manier aankondigde als de kersverse wereldkampioen.

"Het voelt allemaal nog een beetje onwerkelijk. Het is ongelofelijk hoe erg mijn leven is veranderd in zo'n korte tijd. Ik sta elke ochtend op met een glimlach. Ik heb altijd zin om te trainen, omdat ik weet wat het mij heeft opgeleverd. Ik zou mijn leven voor geen goud willen veranderen."