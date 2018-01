Welten bij laatste drie kanshebbers voor hockeyster van het jaar

De genomineerden in iedere categorie werden op basis van stemmen teruggebracht van vijf naar drie en dat betekent dat Welten (27) concurrentie heeft van de Argentijnse Delfina Merino en de Nieuw-Zeelandse Stacey Michelsen.

Welten, die met Oranje eind november de finaleronde van de Hockey World League won en in augustus ook Europees kampioen werd, won de award al eens in 2015. Vorig jaar ging de eretitel net als in 2009 naar de inmiddels gestopte Naomi van As.

Andere Nederlandse winnaressen van de 'FIH Player of the Year-award' zijn Mijntje Donners (2003), Minke Booij (2006), Maartje Paumen (2011 en 2012) en Ellen Hoog (2014).

Mannen

Bij de mannen behoorde zowel Bakker als Pruyser tot de laatste vijf kanshebbers, maar beide Oranje-internationals overleefden de laatste schifting niet. Daardoor gaat de strijd tussen de Belg Arthur Van Doren, de Argentijn Gonzalo Peillat en de Duitser Mats Grambusch.

Bakker en Pruyser werden in augustus met Oranje Europees kampioen in eigen land. Pruyser maakte zes goals in dat toernooi, waarvan twee in de finale tegen België. Bakker was goed voor één treffer.

Robert van der Horst was in 2015 de laatste Nederlander die werd uitgeroepen tot beste speler van de wereld. Ook Stephan Veen (1998 en 2000) en Teun de Nooijer (2003, 2005 en 2006) wonnen de prijs. Vorig jaar ging de award naar de Belg John-John Dohmen.

De Waard

Naast Welten is de 22-jarige Xan de Waard in de race voor een prijs, want zij is samen met Maria Jose Granatto uit Argentinië en Nike Lorenz uit Duitsland genomineerd voor de titel van talent van het jaar.

In dezelfde categorie voor mannen vielen Thierry Brinkman en Jorrit Croon af. Daarnaast maakt Anne van Veenendaal geen kans meer om tot doelvrouw van het jaar te worden verkozen.

De top drie in iedere categorie werd bepaald op basis van stemmen van zowel het hockeypubliek als spelers. De uiteindelijke winnaars worden op 5 februari in Berlijn bekendgemaakt.