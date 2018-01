Tiger Woods gematigd tevreden met rentree op PGA Tour

De veertienvoudig winnaar van een Major toonde zich daarmee gematigd tevreden. ''Ik kan er mee leven'', zei Woods, die door uiteenlopend blessureleed de laatste jaren niet veel meer speelt.

Zijn laatste optreden dateerde van de Dubai Desert Classic, in februari vorig jaar. Hij moest daar opgeven met rugklachten. De voormalig nummer één van de wereld moest nieuwe operaties ondergaan en lang revalideren.

''Dit is een nieuwe start'', zei hij. ''Voor een eerste optreden was het niet slecht. Maar het moet nog beter.''

Bahama's

Ruim een maand geleden speelde Woods op de Bahama's zijn eerste toernooi na alle blessureleed. Bij zijn eerste optreden in bijna tien maanden eindigde hij tot zijn tevredenheid op de negende plaats bij de Hero World Challenge.

Woods werkte zich zonder pijn door het invitatietoernooi en kondigde onlangs al aan dat hij klaar is voor een volwaardig programma. In het verleden was de 42-jarige Amerikaan zeven keer de beste op de Farmers Insurance Open.

Kenners vragen zich af of hij ooit weer zijn oude niveau haalt, na vier keer aan de rug te zijn geopereerd.

''We zullen zien'', oordeelde hij zelf. ''Het is in elk geval geweldig weer mee te doen aan de competitie. Ik voel nog steeds dezelfde spanning, dezelfde zenuwen en dezelfde opwinding als vroeger. Het belangrijkste is echter dat ik tijdens het spelen geen pijn meer heb. Ik kon me nauwelijks nog herinneren hoe dat voelde.''

De Amerikaan Tony Finau heeft na een ronde de leiding. Hij ging in 65 slagen rond.