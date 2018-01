Schippers loopt 60 meter op NK indoor ter voorbereiding op WK

Schippers werd op de 60 meter bovendien in 2015 Europees kampioene en behaalde een jaar later zilver op de WK indoor.

De NK indoor worden in het weekeinde van 17 en 18 februari gehouden in het Omnisport van Apeldoorn. De 60 meter sprint staat zaterdag 17 februari op het programma. Het is een van wedstrijden die de Utrechtse topatlete meepakt in aanloop naar de WK indoor, begin maart in de Engelse stad Birmingham.

"Ik kijk ernaar uit om bij de NK voor het Nederlandse publiek te lopen. Omdat ik een overwegend internationaal wedstrijdprogramma heb, is dit een mooie kans om weer in eigen land te sprinten. Ik hoop op veel enthousiast publiek", blikt Schippers vooruit.

Vorig jaar ontbrak Schippers op de NK en liep de hele winter geen indoorwedstrijden. De winter daarvoor evenaarde ze in Berlijn met 7,00 de Nederlandse recordtijd van Nelli Cooman.

Samuel

Schippers komt op de 60 meter in Birmingham mogelijk haar landgenote Jamile Samuel tegen. De Amsterdamse atlete voldeed aan de limiet. Ze sprintte donderdag in het Tsjechische Ostrava naar de winst in haar serie in 7,28 seconden. Dat is twee honderdsten onder de limiet van 7,30.

Ze is al de tweede atlete in korte tijd die onder de limiet duikt. Stadgenote Madiea Ghafoor snelde eerder naar een persoonlijk record van 7,25.

Samuel en Ghafoor zijn nog niet zeker van een startplek bij de mondiale titelstrijd. Door de deelname van Schippers strijden zij in principe om het tweede beschikbare ticket.