Knegt: 'Schorsing An voor Spelen maakt me niet zo heel veel uit'

"Ik weet verder ook niet wat ik ervan moet denken. Het maakt mij niet zo heel veel uit. Hij is niet in mega-goeden doen", zei de 28-jarige Fries woensdag op Schiphol voor de camera van de NOS.

An mag niet meedoen aan het grootste sportevenement ter wereld omdat hij wordt genoemd in het WADA-rapport van onderzoeker Richard McLaren, waarin het in 2014 door de staat gestuurde dopingsysteem in Rusland werd blootgelegd.

De geboren Zuid-Koreaan, die sinds 2011 voor Rusland uitkomt, kan dus als meest succesvolle shorttracker ooit op de Spelen niet in zijn geboorteland op jacht gaan naar zijn zevende gouden medaille.

Knegt veroverde vier jaar geleden in Sochi nog brons op de 1000 meter en moest op die afstand An (eerste) en de eveneens voor Rusland schaatsende Vladimir Grigorev (tweede) boven zich dulden.

Afwachten

Van laatstgenoemde is niet zeker of die naar de Spelen mag, maar als ook hij niet wordt toegelaten dan kan het zomaar zijn dat Knegt jaren na dato nog een andere kleur medaille in zijn handen krijgt gedrukt.

"Dat is allemaal nog afwachten. We zien wel hoe alles afloopt. Ik ben er ook helemaal niet mee bezig. Ik probeer me te focussen op wat nu gaat komen en dat is in Zuid-Korea zo hard mogelijk schaatsen. Dat doping-gedoe is allemaal in het verleden gebeurd. Daar ga ik me nu niet druk om maken."

Knegt besloot samen met de andere Nederlandse shorttrackers die in Pyeongchang hun opwachting zullen maken, om woensdag al af te reizen naar Japan om zich daar de komende tien dagen in alle rust te kunnen voorbereiden op het voor hun belangrijkste toernooi van de voorbije jaren.

"Als we nog tien dagen in Nederland blijven, dan komt er nog zoveel op je af en dat is denk ik ook niet zo heel handig. Dit is voor mezelf beter en ook voor de hele ploeg. We hebben op deze manier straks natuurlijk ook minder last van de jetlag. Ik heb er zin in."