Ex-teamarts Amerikaanse turnsters veroordeeld tot 175 jaar voor misbruik

Onder de meisjes waren ook leden van de Amerikaanse turnselectie in de tijd dat hij daar arts was.

Rechter Rosemary Aquilina sprak duidelijke woorden aan Nassar. ''Ik zou mijn hond nog niet aan uw zorgen toevertrouwen. U verdient het niet de gevangenis ooit nog te verlaten'', sprak de rechter verder.

De 54-jarige Nassar begeleidde jarenlang Amerikaanse topturnsters als Gabrielle Douglas, Aly Raisman en McKayla Maroney, die tot de slachtoffers behoren. Tussen 1996 en 2012 ging hij vier keer als teamarts naar de Olympische Zomerspelen.

Biles

In navolging van veel van haar collega's erkende ook de Amerikaanse topturnster Simone Biles op 15 januari dat zij is misbruikt Nassar.

De 20-jarige Biles, die bij de afgelopen Olympische Spelen in Rio de Janeiro liefst vier keer goud veroverde, was een van de weinige Amerikaanse topturnsters die stil was gebleven in het #metoo-debat.

Naar aanleiding van de beschuldigingen van seksueel misbruik door diverse turnsters werd Nassar in september 2016 ontslagen. Het misbruik vond plaats onder het mom van behandelingen.

Spijt

Meer dan honderdvijftig slachtoffers van Nassar hebben een verklaring afgelegd. Hij nam woensdag ook zelf het woord. Nassar zei dat "er met geen woorden is te beschrijven hoeveel spijt hij heeft van zijn daden", aldus de voormalig arts meldt NBC News.

"Een acceptabel excuus is niet te maken", voegde hij eraan toe.

De rechter twijfelde aan de oprechtheid van de arts. ''Kort geleden hebt u nog in een brief aan mij geschreven altijd een goede dokter te zijn geweest. U mag mijn vonnis als een soort van doodstraf beschouwen. Het was me een eer en genoegen die uit te spreken.''

Kinderporno

Nassar werd in december ook al veroordeeld tot een gevangenisstraf van zestig jaar wegens bezit van kinderporno. Dat berichten lokale Amerikaanse media donderdag.

De man bekende tijdens de rechtszaak in het bezit te zijn van pornografische afbeeldingen en filmpjes van minderjarigen. Ook gaf hij toe het onderzoek naar hem belemmerd te hebben, onder meer door bewijs te vernietigen.