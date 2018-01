Tweevoudig wereldkampioen Formule 1 Alonso heeft oren naar Nascar-test

"Ik zou graag eens testen met een Nascar-auto om dat gevoel te krijgen en dan ontdek ik wel of ik er plezier aan beleef. Vanaf de zijlijn geniet ik van de races, maar van binnenuit is het een hele andere ervaring", zei Alonso woensdag tijdens een Nascar-mediadag in Charlotte tegenover onder meer Motorsport.com.

"Ik denk dat het een van de beste en meest iconische races is. Aan de andere kant is Nascar uniek en is de rijstijl van de coureurs heel anders. Het verkeer, de strategie, de slipstreams en het duwen van andere auto's is iets waar ik aan zou moeten wennen."

"Ik heb daar veel ervaring voor nodig, vele jaren, en waarschijnlijk heb ik die tijd niet meer in mijn carrière."

Raikkonen

Alonso heeft nog niet met zijn collega-coureur in de Formule 1 Kimi Raikkonen over zijn mogelijke avontuur in de Nascar gesproken. De 38-jarige Fin van Ferrari was in 2011 te bewonderen in die raceklasse.

"Met Kimi is het best moeilijk om überhaupt over iets te praten. Zeker over Nascar. Maar ik heb er wel respect voor dat hij ook Nascar-coureur actief is geweest."

Alonso maakte als tweevoudig wereldkampioen de laatste tijd wel vaker uitstapjes buiten de Formule 1. Zo kwam hij vorig jaar eenmalig namens Andretti Autosport in actie in de Indy 500 en legde hij in een LMP1-auto van Toyota een test af voor de 24 uur van Le Mans.

Dat smaakte voor Alonso naar meer, want komend weekend maakt hij ook nog eens zijn opwachting in de 24 uur van Daytona. Hij komt daar uit voor United Autosports en verschijnt in de LMP2-klasse aan de start in een Ligier JS P217. Alonso wisselt van stuur met Lando Norris en Phil Hanson.