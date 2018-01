Friesland hoopt over 'drie tot vijf jaar' op start Giro, Tour of Vuelta

Volgens een extern haalbaarheidsonderzoek is de kans op slagen "vrij hoog", schrijft de Leeuwarder Courant dinsdag.

Voor het organiseren van de openingsrit van de Giro of Vuelta is zo'n 12 miljoen euro nodig. De 'Grand Départ' van de Tour is zelfs nog iets duurder. Die kosten kunnen echter gecompenseerd worden met inkomsten uit televisiezendtijd en toerisme, weet de provincie Friesland.

Mocht het niet lukken de start van een van de drie grote ronden binnen te halen, dan zou Friesland ook genoegen willen nemen met de finish van een etappe. Dat is goedkoper, maar levert de provincie ook minder geld op.

De laatste keer dat het startschot van een grote ronde in Nederland klonk, was in 2016. Toen was de openingsrit van de Giro in Apeldoorn. Een jaar eerder begon de Tour in Utrecht.

Dit jaar beginnen twee van de drie grote ronden op eigen bodem. De Ronde van Frankrijk gaat op 7 juli van start in Noirmoutier-en-l'Ile en Malaga is op 25 augustus het decor voor de Vuelta-proloog. Alleen de Giro wijkt uit, want op 4 mei is de omstreden openingsrit in Jeruzalem.