Meerkampster Broersen hoeft geen kruisbandoperatie te ondergaan

De 27-jarige Broersen heeft de afgelopen weken gerevalideerd en nu blijkt dat een operatie niet nodig is. "Yes, ik kan weer vooruitkijken", twittert de Hoornse.

"Na negen weken keihard gewerkt te hebben aan mijn revalidatie, is mijn knie/been sterk verbeterd", aldus Broersen. "MRI wijst ook uit dat mijn achterste kruisband terug lijkt te groeien. We gaan verder met deze conservatieve behandeling. Geen operatie dus."

Broersen is blij met de positieve ontwikkeling, nadat ze eind november geblesseerd raakte tijdens een training. "Ik heb nog een lange weg te gaan, maar samen met 'mijn team' gaan we ervoor", blijft de Noord-Hollandse positief.

WK

De blessuregevoelige Broersen moest dit jaar op de WK in Londen voortijdig de strijd staken vanwege een hamstringkwetsuur. In 2014 was ze bij de WK indoor nog de beste op de vijfkamp. Bij de WK van 2015 werd ze vierde op de zevenkamp.

De tweevoudig olympiër kan de WK indoor, die van 1 tot en met 4 maart 2018 in Birmingham gehouden worden, niettemin uit haar hoofd zetten. Het is ook nog de vraag of ze er in augustus wel bij is tijdens de EK in Berlijn.