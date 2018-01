Patriots en Eagles plaatsen zich voor 52e editie Super Bowl

Titelverdediger Patriots pakte het kampioenschap in de AFC met een 24-20 zege op Jacksonville Jaguars. De ploeg van quarterback Tom Brady kwam in het vierde kwart terug van een achterstand van tien punten. Ondanks een blessure aan zijn hand stelde Brady Danny Amendola in staat om twee cruciale touchdowns te maken.

De Eagles plaatsten zich een stuk overtuigender voor de eindstrijd door in de finale van de NFC met 38-7 te winnen van Minnesota Vikings. Quarterback Nick Foles leidde met zijn passes drie touchdowns in.

Het wordt voor de Patriots al de negende Super Bowl. De ploeg uit Boston moet met vijf eindzeges alleen Pittsburgh Steelers (zes) boven zich dulden.

Philadelphia Eagles stond in 1981 en 2005 in de Super Bowl, maar verloor beide edities van het grootste eendaagse sportevenement ter wereld. In die laatste eindstrijd werd met 24-21 verloren van de Patriots.

Brady

De 40-jarige Brady is al recordhouder met vijf Super Bowl-zeges. Als hij met zijn ploeg de titel prolongeert, dan zijn de Patriots het eerste team in dertien jaar dat twee keer achter elkaar kampioen wordt. In 2004 en 2005 presteerde de ploeg uit Boston dat ook al.

Brady is de enige speler die er in 2005 ook bij was bij de eerdere Super Bowl tussen de Patriots en de Eagles. Ook Patriots-coach Bill Belichick was dertien jaar geleden al van de partij.

De Super Bowl van dit jaar wordt op 4 februari gespeeld in het US Bank Stadium in Minneapolis. Pink zal het volkslied zingen en de halftime show wordt verzorgd door Justin Timberlake.