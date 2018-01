Luiten zakt verder weg in klassement op slotdag Abu Dhabi

Luiten deelt vooralsnog de 49e plaats met een score van 283 slagen (vijf onder par). De nummer 84 van de wereld was eerder in zijn loopbaan al eens als vijfde geëindigd in Abu Dhabi en behaalde twee keer de zesde plaats in de eindstand.

Zijn eerste twee ronden in deze editie waren hoopgevend (respectievelijk 69 en 68 slagen) en ook de eerste negen holes van de derde ronde waren sterk, maar daarna stokte het.

Luiten maakte in de slotronde zelfs geen enkele birdie en leverde zogezegd een kaart in van 74 slagen (+2) met daarop twee bogeys, waardoor hij wegzakte in het klassement.

Kiespijn

Luiten wijt zijn teleurstellende slotdag aan zijn fysieke gesteldheid. "Ik had zaterdag al kiespijn, maar zondagochtend werd het steeds erger", aldus de geboren Bleiswijker op zijn website.

"Ik was af en toe ook duizelig en voelde me grieperig. Na het slikken van wat pijnstillers voelde ik me wat beter. Daarom ben ik toch maar gaan spelen, maar ik kon niet veel. Heel vervelend dat dit gebeurt in mijn eerste toernooi van het jaar."

De Engelsman Ross Fisher lijkt op weg naar de eindzege in het toernooi van de Europese Tour. Hij leidt met drie slagen voorsprong en staat op -21, maar heeft nog wel negen holes te gaan.