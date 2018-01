Polling wint al haar partijen op ippon bij rentree in Tunesië

In de finale pakte de 26-jarige Polling het goud door ook de Belgische Roxane Taeymans met een schouderworp op de rug te gooien.

Polling maakte in Tunis haar rentree op de tatami nadat ze een aantal weken aan de kant had gestaan met een voetblessure. De drievoudig Europees kampioene miste daardoor onder meer de prestigieuze Grand Slam van Tokio en de World Masters, het toernooi dat ze al drie keer had gewonnen.

Voor Polling, die in Tunis ook van de Canadese Alix Reaud-Roy, de Turkse Nurcan Yilmaz en de Japanse Saki Niizoe won, diende het toernooi als voorbereiding op de Grand Slam van Parijs van 10 en 11 februari.

Grote ambities

Polling kende in 2017 meer blessureleed, want ze liet zich in mei vorig jaar voor de tweede keer binnen drie maanden opereren. Ze onderging een ingreep aan haar knie. In februari werd ze al geopereerd aan haar ellebogen.

De Zuid-Hollanse liet begin december al weten dat ze grote ambities heeft in het nieuwe jaar. "Op naar 2018, het jaar dat het olympisch kwalificatietraject begint, ik weer de wereldranglijstaanvoerster wil worden en ik bovendien mijn Europese en World Masters-titel terug wil hebben", zei ze toen.

Achter Polling verloor de 20-jarige Hilde Jager, Europees kampioene bij de junioren, in Tunis de strijd om het brons van Niizoe. In de klasse tot 63 kilogram greep Sanne Vermeer ook net naast een medaille.

Vermeer (19) moest de herkansingen in na verlies tegen olympisch kampioene Tina Trstenjak, de Sloveense die doorstoomde naar het goud, en werd in de partij om brons verslagen door de Australische Katharina Haecker.