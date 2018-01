Weer dagsucces Van Genugten in Dakar, tweede eindzege Sainz (55)

Van Genugten boekte in de slotetappe, met start en finish in Cordoba, namens Iveco zijn vierde dagsucces door de Tsjech Martin Macik (tweede) en de Rus Dmitry Sotnikov (derde) voor te blijven. De eindzege in de veertigste editie van de Dakar Rally ging net als vorig jaar naar Eduard Nikolaev.

De bijna 35-jarige Van Genugten deed lang mee om een podiumplaats. Een kapotte stuurpomp van zijn Iveco wierp hem vrijdag in de voorlaatste etappe echter ver terug.

Van Genugten, een dag daarvoor nog winnaar van de twaalfde etappe, moest het tweede deel van de rit zonder stuurbekrachtiging uitrijden en verloor daardoor ruim vier uur. In het klassement viel hij daardoor terug van de vijfde naar de negende plek. Hij eindigde uiteindelijk als achtste.

Auto's

Sainz bleef bij de auto's in de klassementsproef over 120 kilometer pech bespaard met zijn Peugeot en mocht zich in de Argentijnse stad laten huldigen als eindwinnaar. De Madrileen won de befaamde woestijnrally acht jaar geleden ook.

In het klassement eindigt Nasser Al-Attiyah van Toyota als tweede. Giniel de Villiers, eveneens rijdend in een Toyota, is de nummer drie. Maik Willems is op de 24e plaats de beste Nederlander. De etappe werd gewonnen door De Villiers, voor Peugeot-rijder Stephane Peterhansel (tweede) en Al-Attiyah, die de Dakar Rally in 2011 en 2015 won.

De eindzege van Sainz leidde tot grote blijdschap bij zoon Carlos Sainz junior, die in de Formule 1 rijdt voor Renault. "Vandaag ben ik waarschijnlijk de meest trotse zoon ter wereld. De zwaarste Dakar ooit in Zuid-Amerika winnen op een leeftijd van 55 jaar", schreef hij op Twitter.

Motoren

Bij de motoren ging de eindzege voor het eerst naar Matthias Walkner. De 31-jarige Oostenrijker bezorgde KTM de zeventiende overwinning op rij. Walkner kon het zaterdag in de laatste etappe rustig aan doen.

Walkner verdedigde een voorsprong van 22.31 minuten op de Argentijn Kevin Benavides (Honda). Benavides won de slotrit door eigen land weliswaar, maar Walkner gaf 'slechts' zo'n vijf minuten toe. Hij hield de lange zegereeks van KTM bij de motoren daarmee in stand.

Maikel Smits, die ook voor KTM rijdt, mag zich op de 26e plaats van het klassement de beste Nederlander noemen bij de motoren. Hij eindigde op ruim acht uur van winnaar Walkner.

Vorig jaar ging de eindzege naar Sam Sunderland. De Brit moest nu al vroeg afhaken vanwege rugproblemen, veroorzaakt door een verkeerde landing na een sprong met zijn KTM-motor.