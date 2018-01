Teleurgestelde Ten Brinke relativeert uitvalbeurt in Dakar Rally

Ten Brinke lag op het moment van uitvallen aan de leiding in de proef over 368 kilometer van San Juan naar Cordobo.

"We waren goed onderweg toen we op een recht stuk bij190 kilometer per uur een harde knal hoorden", zegt Ten Brinke op zijn website.

"De motor begaf het en we wisten meteen dat het niet te repareren was. Ja, dan ben je natuurlijk even heel erg teleurgesteld en zit je met z’n tweeën te balen. Toch sta ik nuchter in dit soort zaken. Als je meedoet aan de zwaarste rally ter wereld - en dat was de Dakar dit jaar absoluut - dan weet je dat dit soort dingen kunnen gebeuren."

Ondanks zijn onverwachte uitvalbeurt houdt Ten Brinke een positief gevoel over aan zijn deelname aan de rally. Woensdag schreef hij nog historie geschreven door als eerste Nederlander ooit een etappe bij de auto's op zijn naam te schrijven.

"Ik kan alleen maar zeggen dat ik ontzettend heb genoten van deze Dakar Rally, maar helaas hebben we de klus dit keer niet af kunnen maken. Een dag voor de finish liggen we er uit. Dat is zuur. Maar we hebben wel laten zien waartoe we in staat zijn. Tot vandaag ging alles goed. Het is niet anders. Shit happens. Op naar volgend jaar.”





Sainz

Carlos Sainz kan de overwinning bij de auto's niet meer ontgaan. De Spanjaard eindigde vrijdag in de voorlaatste etappe van San Juan naar Córdoba als zesde. Sainz vergrootte daarmee zijn voorsprong in het klassement. Nummer twee Stéphane Peterhansel reed tegen een boom en liep een grote achterstand op. De Fransman zakte in het klassement terug van de tweede naar de vierde plaats.

De etappewinst ging naar Nasser Al-Attiyah uit Qatar. De rijder van Toyota klom in de tussenstand naar de tweede positie. De achterstand op Sainz bedraagt ruim drie kwartier.

Bij de trucks heeft Eduard Nikolaev de titel voor het grijpen. De 33-jarige Rus won de etappe en zag zijn grootste concurrent, Federico Villagra, uitvallen met technische problemen. De klassementsleider geniet een ruime voorsprong op de nummer twee Siarhei Viazovich en kan het in de afsluitende etappe rustig aan doen.

Motorcoureur Mathias Walkner is dit jaar, na zijn tweede plaats in de rally van 2017, op weg naar de eindzege. De 31-jarige Oostenrijker moest de etappewinst aan Toby Price laten, maar blijft ruim aan kop van het klassement staan.

De 39e Dakar eindigt zaterdag met een 120 kilometer lange etappe met start en aankomst in Córdoba.