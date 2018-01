Oud-wereldkampioen Fury krijgt licentie terug en mag definitief weer boksen

De 29-jarige Fury had vrijdag een gesprek met officials van de bond en krijgt zijn licentie terug zodra de BBBofC de beschikking heeft over recente medische gegevens van de flamboyante Brit.

In december bereikte Fury al overeenstemming met het Britse antidopingbureau UKAD over een schorsing van twee jaar met terugwerkende kracht. Die uitsluiting is inmiddels voorbij, waardoor hij alleen nog in afwachting was van een besluit van de BBBofC.

Zwaargewicht Fury testte in februari 2015 positief op het verboden middel nandrolon. Hij verzuimde anderhalf jaar later bovendien urine af te staan.

In juni 2016 werd hij aangeklaagd door UKAD, maar de bokser claimde onschuldig te zijn en zei dat de sporen van het verboden middel afkomstig waren van het eten van ongecastreerd wild zwijn.

Joshua

Wladimir Klitschko was in oktober 2015 de laatste tegenstander van de nog altijd ongeslagen Fury, die liefst 25 keer als winnaar uit de ring stapte.

Met zijn overwinning op Klitschko, die hij versloeg op punten, veroverde hij in één klap de wereldtitels van de IBF, WBO en WBA. Die moest hij later echter weer inleveren. Vorig jaar onthulde hij in dat hij depressief was en cocaïne gebruikte.

Op 4 januari daagde Fury zijn landgenoot Anthony Joshua, die in het bezit is van de wereldtitels bij de IBF, WBA en IBO, al uit voor een titelgevecht.

Joshua bereikte zondag echter een akkoord met Joseph Parker over een clash in Cardiff op 31 maart. Daardoor zal een confrontatie tussen Joshua en Fury, die weer fit moet worden voor een rentree, vermoedelijk nog even op zich laten wachten.