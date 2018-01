Van der Garde neemt deel aan FIA World Endurance Championship

De 24 uur van Le Mans maakt deel uit van dat WK. Zijn eerste race is op 5 mei de 6 uur van Spa-Francorchamps.

Van der Garde (32) racete één seizoen in de Formule 1 voor Caterham. Ook was hij testrijder bij Sauber. Nadat hij in 2015 vlak voor aanvang van de eerste Grand Prix zijn wedstrijdstoeltje bij die renstal kwijtraakte, stapte hij over naar het langeafstandsracen.

In zijn debuutjaar 2016 won hij de European Le Mans Series en ook reed hij voor het eerst de 24 uur van Le Mans. Van der Garde viel toen uit in de beroemde Franse autosportklassieker.

Dallara

Racing Team Nederland heeft voor het WK endurance een Dallara ingeschreven in de LMP2-klasse van privéteams.

"Het wereldkampioenschap is supercompetitief en de 24 uur van Le Mans is één van de mooiste races ter wereld. Ik vind het heel bijzonder om daar weer aan de start te staan", aldus Van der Garde.

"Het doel is dat wij als team elkaar steeds beter weten te maken, zodat we uiteindelijk om het podium kunnen rijden. Ik heb er ontzettend veel zin in."

Het FIA World Endurance Championship bestaat in totaal uit acht races op zes circuits in zes verschillende landen. Daarbij worden de continenten Europa, Azië en Amerika aangedaan.