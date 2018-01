Derde etappezege trucker Van Genugten in Dakar Rally

Het drietal finishte in de Iveco van Team De Rooy in een tijd van 7 uur en 2.36 minuten. De Tsjech Martin Kolomy gaf ruim 4 minuten toe als nummer twee. De Rus Eduard Nikolaev belandde op de derde plek, op 6.21 minuten van de winnaar.

In het algemeen klassement keerde Nikolaev terug op de eerste plaats. De titelverdediger heeft een voorsprong van welgeteld één seconde op de Argentijn Federico Villagra.

Van Genugten staat vierde, op 5 uur en 23.40 minuten van Nikolaev.

Ten Brinke

Nasser Al-Attiyah won de twaalfde etappe bij de auto's. De Nederlander Bernard ten Brinke finishte een dag na zijn ritzege als vijfde.

Voor Al-Attiyah was het al de derde zege in deze aflevering van de woestijnrally. De Toyota-coureur uit Qatar was na een intensief duel over 523 kilometer van Fiambal naar San Juan behield iets meer dan twee minuten eerder bij de finish dan de Fransman Stéphane Peterhansel, die rijdt in een Peugeot.

In het algemeen klassement behield Carlos Sainz de leiding, met ruime voorsprong op Peterhansel en Al-Attiyah. In de etappe kwam de Spanjaard van Peugeot niet verder dan de negende plaats.

Klassement

Ten Brinke blijft de nummer vier van het klassement. Woensdag had hij nog voor de eerste Nederlandse etappezege ooit in Dakar bij de auto's gezorgd.

"Ik ben zeer tevreden met de vijfde plaats'', zei Ten Brinke. "In het eerste deel waren we zelfs de snelste, maar na wat we onderweg allemaal hebben meegemaakt ben ik blij dat we hier staan. Ik geef het je te doen; je rijdt in niemandsland, zonder sporen of zoiets. Navigator Michel Perin stond voor een grote uitdaging. Hij heeft vakwerk geleverd."

Onderweg sloeg de motor ook nog af. "Ik had eerder zo'n gevalletje meegemaakt en wist gelukkig hoe het probleem op te lossen."

Voor de motoren en de quads werd de twaalfde etappe donderdag geannuleerd. De weersomstandigheden waren volgens de organisatie te slecht om de deelnemers op pad te sturen.