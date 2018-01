Trotse Ten Brinke spreekt van 'perfecte dag' na etappezege in Dakar Rally

"Ik heb al wel vaker zo hard gereden, maar dan liep ik ergens onderweg tegen grote of kleine pech aan. Vandaag ging alles helemaal perfect. Wát een dag!", aldus een euforische Ten Brinke op zijn eigen website.

De 40-jarige Toyota-coureur en zijn Franse navigator Michel Perin deden in totaal vier uur, tien minuten en 54 seconden over de rit van 280 kilometer naar het Argentijnse Chilecito.

Daarmee waren ze in totaal vier minuten en 35 seconden sneller dan de Fransman Cyril Despres. De Spaanse klassementsleider Carlos Sainz werd vlak daarachter derde.

"Ik begrijp in ieder geval dat we indruk hebben gemaakt, want de mensen van de organisatie noemen deze rit de moeilijkste proef van deze Dakar", aldus Ten Brinke. "Dat we de hele wereldtop verslaan met dit tijdsverschil is helemaal geweldig."

Eigen keuzes

Ten Brinke, die zich de eerste Nederlandse autocoureur ooit mag noemen die een volwaardige etappe in de Dakar Rally wint, denkt dat de dagzege voor een groot deel te danken is aan het maken van eigen keuzes, onder meer bij het opdoemen van de eerste duinen.

"Waar anderen linksaf gingen, besloot Michel om een eigen route aan te houden. In een belangrijk deel van de etappe hebben we onze eigen sporen gemaakt", aldus Ten Brinke, die zijn navigator sowieso zeer dankbaar was.

"In deze rit zat weer heel veel moeilijk navigeerwerk verstopt en dat heeft Michel perfect gedaan. Deze zege laat zien hoe we de laatste negen dagen als team zijn gegroeid."