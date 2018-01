Derde remise op rij voor Giri bij Tata Steel Chess

Giri was het schaaktoernooi eerder nog begonnen met twee winstpartijen. Dinsdag kwam hij in Wijk aan Zee ook al een remise overeen met wereldkampioen Magnus Carlsen.

Ook de Indiër Viswanathan Anand, samen met Giri koploper in het klassement, kwam woensdag niet tot winst. Hij boekte in de vijfde ronde, die werd afgewerkt in Hilversum, een remise tegen de Chinees Yi Wei.

Giri en Anand moeten de eerste plaats nu ook delen met Shahriar Mamedyarov. De Azerbeidzjaan versloeg de Amerikaan Fabiano Caruana en kwam eveneens op drieënhalf punt.

Giri hoopt de eerste Nederlandse winnaar van het prestigieuze toernooi in eigen land te worden sinds Jan Timman in 1985. Carlsen pakte al vijf keer de eindzege in Wijk aan Zee: in 2008, 2010, 2013, 2015 en 2016.