Klassementsleider Sainz ontkomt toch aan tijdstraf in Dakar Rally

Sainz, die momenteel aan de leiding gaat bij de auto's, reed zaterdag tijdens de zevende etappe van La Paz naar Uyuni in Bolivia tegen de quad van Koolen aan bij een inhaalactie.

De organisatie deelde de Peugeot-coureur een tijdstraf uit van tien minuten, maar zowel Sainz als Koolen was daar allerminst tevreden mee. Sainz ging in beroep, terwijl Koolen juist hoopte op een zwaardere straf. De Nederlander dreigde zelfs met juridische stappen tegen de organisatie.

Volgens Motorsport kwam Peugeot deze week met nieuw beeldmateriaal en andere informatie over de crash, waarop de organisatie uiteindelijk besloot om Sainz een waarschuwing te geven in plaats van een tijdstraf.

Gezond verstand

Peugeot-baas Bruno Famin is blij met het besluit van de organisatie. "Dit is niet meer dan het gebruik van gezond verstand. Twee dagen geleden had de organisatie niet de beschikking over alle feiten, dus ik ben blij dat ze nu alsnog een goede analyse hebben gemaakt en dat de tijdstraf is kwijtgescholden."

Door de beslissing is de voorsprong van Sainz in het algemeen klassement op naaste belager Stéphane Peterhansel nu een uur en 45 seconden.

Bernhard ten Brinke, die woensdag de elfde etappe op zijn naam schreef, bezet de vierde plek in de algemene rangschikking. De Nederlander staat een uur, zeventien minuten en 35 seconden achter op Sainz.