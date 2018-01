Noord- en Zuid-Korea onder één vlag bij openingsceremonie Winterspelen

Bij het ijshockeytoernooi voor vrouwen zal een team meedoen met spelers uit zowel Noord- als Zuid-Korea. Beide Korea's zijn sinds vorige week met elkaar in gesprek over de deelname van Noord-Korea aan het evenement dat op 9 februari begint.

Daarbij werd verder besloten dat Noord-Korea een delegatie van 550 mensen naar het buurland mag sturen tijdens de Winterspelen, zo laten beide landen weten in een verklaring. Die afvaardiging bestaat onder meer uit 230 cheerleaders, 140 artiesten en dertig taekwondoka's uit het communistische land.

Volgens het Zuid-Koreaanse ministerie van eenwording worden ook andere zaken besproken, zoals gezamenlijke culturele evenementen tijdens de Winterspelen en mogelijk gebruik van de skipiste bij het Noord-Koreaanse Masikryong als trainingslocatie.

Een kunstrijpaar uit Noord-Korea, Ryom Tae-Ok en Kim Ju-Sik, kwalificeerde zich eerder al voor de Spelen. Omdat Noord-Korea hun deelname niet had aangemeld voor de deadline van 30 november 2017, ging de plek naar een duo uit Japan.

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) kan er nog steeds voor kiezen om een uitzondering te maken en de Noord-Koreaanse kunstrijders alsnog mee te laten doen.

'Sexy nationalisme'

Veel commentatoren zien de nadruk op culturele uitingen tijdens de huidige onderhandelingen als een soort pingpongdiplomatie, een verwijzing naar de pogingen van China om begin jaren zeventig via het tafeltennis toenadering tot de VS te zoeken. Media-antroploog Bart Barendregt van de Universiteit Leiden is wat cynischer: "Ik zie het als een muzikale wapenwedloop: een machtstrijd via de populaire cultuur."

Hij noemt als voorbeeld Moranbong, een van de bands die mogelijk zal afreizen naar de Winterspelen. Die wordt ook wel de Noord-Koreaanse Spice Girls genoemd. "Het is een groep die helemaal geproduceerd is, bij elkaar gezet. Er wordt natuurlijk gezegd dat Kim Jong-un dat zelf heeft gedaan. Het zijn allemaal vrouwen met talenten, die op hun uiterlijk zijn gecast. Ze gaan er prat op dat ze zo westers klinken."

Volgens Barendregt wil het Noord-Koreaanse regime daarmee laten zien dat het niet achterlijk is en ook wel globalistisch bezig is. "Dat is niet alleen een boodschap voor het buitenland, maar ook voor de kinderen van de elite in Pyongyang, de middenklasse.

Daar komt bovenop dat Zuid-Korea de bakermat is van het muziekgenre K-pop, dat wereldwijd razend populair is. "Noord-Korea wil zich ook op dat front onderscheiden, omdat het Zuiden er zo goed in is. Maar wel op hun eigen manier: gelikt, sexy, maar met inhoud. Vergeet de natie niet, vergeet de Grote Leider niet. Het is eigenlijk sexy nationalisme. En die vrouwen in Moranbong kunnen allemaal een instrument bespelen. Daar hoef je bij de gemiddelde K-popband niet op te rekenen."

Oorlog

Het is voor het eerst sinds 2015 dat beide landen met elkaar in gesprek zijn. Zuid-Korea wil militair overleg voeren met de noorderburen om de relatie te verbeteren. Dat zou onder meer moeten gebeuren door families voor het Chinese nieuwjaar in februari te herenigen.

Noord-Korea en Zuid-Korea zijn formeel nog steeds in oorlog met elkaar. Na de Koreaanse oorlog van 1950 tot 1953 werd alleen een staakt-het-vuren gesloten, een vredesverdrag is er niet gekomen.

De openingsceremonie van de Winterspelen is op 9 februari. Het evenement duurt tot en met de 25e van die maand.