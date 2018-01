Omstreden Sainz behoudt leiding in Dakar, Ten Brinke blijft vierde

In de 373 kilometer lange etappe door Argentinië gaf Sainz 13 minuten toe op Peterhansel, die zijn derde dagzege boekte. De Franse recordkampioen bracht zijn achterstand in het klassement daarmee terug tot 50 minuten.

Een andere oud-winnaar, Nasser Al-Attiyah, werd tiende en zakte in het klassement naar de derde positie op 1 uur en 12 minuten van Sainz. De vierde plek bleef in handen van de Nederlander Bernhard ten Brinke, die dinsdag op 22 minuten vijfde werd in zijn Toyota en nu 1 uur 22 toegeeft op de Spaanse leider.

Sainz kreeg maandag 'slechts' een tijdstraf van tien minuten, omdat hij zaterdag in botsing was gekomen met Koolen. De Nederlandse quadrijder is niet van plan om het daarbij te laten zitten en dreigt met juridische stappen tegen de Spaanse rallylegende, die de Dakar Rally al eens won in 2010.

"Als er een serieuze straf was gekomen voor dit ongeval, zou ik blij zijn geweest", aldus de 52-jarige Brabander, die ten val kwam in de rit van La Paz naar Uyuni. "Ik ga maatregelen nemen als ik thuiskom en een zaak aanspannen."

Trucks

Ton van Genugten heeft zijn tweede etappezege geboekt in de Dakar Rally. De trucker uit Eindhoven won in zijn snelle Iveco de tiende etappe van Salta naar Belén in Argentinië over 373 kilometer. Hij finishte in een tijd van 5.31.49 en bleef daarmee de Argentijnse Iveco-trucker Federico Villagra 33 seconden voor.

De Rus Edoeard Nikolajev arriveerde als vierde in Belén. Hij gaf met zijn Kamaz 22.14 minuten toe op Van Genugten. De Rus blijft wel ruim leider in het algemeen klassement. Hij heeft een voorsprong van 24 minuten op Villagra. Van Genugten staat vierde op iets meer dan vier uur achterstand.

Motoren

Bij de motoren ging de winst naar Matthias Walkner. De Oostenrijker profiteerde van navigatiefouten bij zijn concurrenten en nam de koppositie van de gecrashte Adrien Van Beveren.

Die Fransman ging op 3 kilometer van de finish in Belen hard onderuit met zijn Yamaha en kon de rit, die begonnen was in Salta, niet voltooien. Hij brak een sleutelbeen en liep daarnaast letsel op aan ruggengraat en borstkas. Van Beveren werd per helikopter naar het bivak gebracht.

Walkner heeft in de algemene rangschikking een ruime voorsprong op Joan Barreda. De Spanjaard raakte onderweg van het juiste pad af in gezelschap van Kevin Benavides. Die Argentijn lag op kop toen hij de verkeerde kant op reed. Ook de Fransman Antoine Meo en de Australiër Toby Price verdwaalden en verloren veel tijd.

Woensdag wordt de Dakar Rally hervat met de elfde etappe van Belen naar Fiambala/Chilecito. Zaterdag is de slotetappe, met start en finish in Cordoba.