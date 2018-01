Van Gerwen krijgt bij Premier League-start kans op eerherstel tegen Cross

Dat is een herhaling van de zenuwslopende halve finale van het WK van eind vorige maand, waarin Cross na een thriller aan het langste eind trok (6-5).

Een maand na die deceptie krijgt Van Gerwen al de kans om zich te revancheren. Voor de eerste speelronde werd de Brabander dinsdag gekoppeld aan Cross, die debuteert op het toernooi voor de beste tien darters ter wereld.

Van Gerwen vervolgt het seizoen een week later in Cardiff tegen Peter Wright, de mondiale nummer twee. Weer een week later wacht een ontmoeting met Gary Anderson, de huidige nummer vijf van de Order of Merit van de PDC.

Raymond van Barneveld, de enige andere Nederlander in de Premier League, begint zijn seizoen tegen Daryl Gurney. De 50-jarige Hagenaar treft zijn landgenoot op 29 maart bij 'Judgement Night' in Belfast, waar de twee laagst geklasseerde spelers afvallen.

Rotterdam

Op donderdag 19 april doet de dartselite Rotterdam aan. Het is nog niet bekend welke acht overgebleven spelers dan tegenover elkaar staan in Ahoy. De halve finales en finale worden op 17 mei afgewerkt in de Londense O2 Arena.

Vorig jaar liet Van Gerwen zich daar, na titels in 2013 en 2016, voor de derde keer tot Premier League-kampioen kronen. Van Barneveld was ook één keer de beste over een heel seizoen (2014).