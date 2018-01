Giri komt in Wijk aan Zee remise overeen met wereldkampioen Carlsen

De Nederlandse grootmeester kreeg met de witte stukken geen hoopgevende stelling tegen de nummer één van de wereld. Na 31 zetten werd het punt gedeeld.

Giri won in het toernooi van Wijk aan Zee zijn eerste twee partijen. De 23-jarige schaker heeft nu drie punten. De vier jaar oudere Noor Carlsen heeft 2,5 punt na vier partijen.

Giri hoopt de eerste Nederlandse winnaar van het prestigieuze toernooi in eigen land te worden sinds Jan Timman in 1985. Carlsen pakte al vijf keer de eindzege in Wijk aan Zee: in 2008, 2010, 2013, 2015 en 2016.

"Ik heb hem zelden verslagen, dus het zou speciaal zijn geweest als het me vandaag gelukt was", zei Carlsen na afloop. "Maar Anish is een heel sterke schaker." Giri noemde de remise een "logisch resultaat".