Nederlanders Mentel en Plat genomineerd voor Laureus Award

De 45-jarige Mentel werd begin vorig jaar in het Canadese Big White wereldkampioen op de snowboardcross en de 'banked slalom', zes maanden nadat bij haar voor de achtste keer kanker werd geconstateerd.

Mentel wil in maart haar paralympische titel op de snowboardcross prolongeren, hoewel er afgelopen juli een tumor in haar nekwervel werd ontdekt. Ze moest daarom in december een zware operatie ondergaan.

De 26-jarige Plat was vorig jaar goed voor twee keer goud bij de WK handbiken in Zuid-Afrika, op de tijdrit en in de wegrace. De Amsterdammer veroverde in 2017 ook de Europese en wereldtitel op de paratriatlon (zwemmen, handbiken en wheelen). Het hoogtepunt volgde op Hawaii, waar hij de wereldtitel op de Ironman wist te bemachtigen.

Plat kreeg vorige maand op het Sportgala in Amsterdam een Jaap Eden-trofee, als Paralympisch Sporter van het jaar in Nederland.

De twee Nederlandse sporters hebben in de strijd om de Laureus Award concurrentie van de Duitse verspringer Markus Rehm, de Japanse rolstoeltennisster Yui Kamiji, de Amerikaanse biatlete en langlaufster Oksana Masters en de Zwitserse wheeler Marcel Hug.

Federer

Er zal op 27 februari bij een gala in Monaco in totaal in acht categoriën een Laureus Award worden uitgereikt. Tennis domineert bij de nominaties voor de titel sportman en sportvrouw van het jaar.

Naast tennissers Roger Federer en Rafael Nadal zijn ook drie Britten genomineerd bij de mannen: atleet Mo Farah, wielrenner Chris Froome en Formule 1-coureur Lewis Hamilton. Voetballer Cristiano Ronaldo maakt eveneens kans op de prijs.

De inmiddels gestopte sprinter Usain Bolt kreeg vorig jaar zijn vierde Laureus Award. Daarmee is hij samen met Federer recordhouder. De 36-jarige Zwitser won de prijs tussen 2005 en 2008 vier keer op rij.

Amerika heeft vier nominaties voor de titel sportvrouw van het jaar: tennisster Serena Williams, atlete Allyson Felix, zwemster Katie Ledecky en skiester Mikaela Shiffrin. De Spaanse tennisster Garbiñe Muguruza en de Zuid-Afrikaanse atlete Caster Semenya zijn de andere twee genomineerden voor de award die vorig jaar naar de Amerikaanse turnster Simone Biles ging.

Comeback

Federer - die vorig jaar de Australian Open en Wimbledon won, zijn eerste Grand Slam-zeges sinds 2012 - is ook genomineerd in de categorie comeback van het jaar.

Zijn concurrenten voor deze prijs zijn FC Barcelona, motorcoureur Valentino Rossi, atleet Justin Gatlin, atlete Sally Pearson en de Braziliaanse voetbalclub Chapecoense.

Het Franse Davis Cup-team, Real Madrid, de basketballers van Golden State Warriors, American football-club New England Patriots, het Formule 1-team van Mercedes en de Nieuw-Zeelandse zeilploeg die America's Cup won zijn de genomineerden voor de titel sportploeg van het jaar.

In de categorie doorbraak van het jaar zijn basketballer Giannis Antetokounmpo, bokser Anthony Joshua, zwemmer Caeleb Dressel, golfer Sergio Garcia, voetballer Kylian Mbappé en tennisster Jelena Ostapenko genomineerd.