Koolen dreigt met juridische stappen tegen Sainz na ongeluk in Dakar Rally

Koolen vindt de tijdstraf van tien minuten die Sainz kreeg van de organisatie onacceptabel. "Als er een serieuze straf was gekomen voor dit ongeval, zou ik blij zijn geweest", aldus de 52-jarige Brabander dinsdag tegen Motorsport. "Ik ga maatregelen nemen als ik thuiskom en een zaak aanspannen."

"Iedereen weet dat ik een zakenman ben en dat ik toegang heb tot misschien wel de beste advocaten ter wereld", vervolgt Koolen, die vorig jaar op de 290e plek stond in de Quote 500 met een geschat vermogen van 120 miljoen euro. "Betere advocaten dan de organisatie van Dakar tot zijn beschikking heeft."

In de etappe van La Paz naar Uyuni van zaterdag reed Peugeot-coureur Sainz tegen Koolen aan, die vervolgens ten val kwam. "De quad is een paar meter weggeslagen", zei Koolen na afloop.

"De schade aan mijn quad is dusdanig dat iedereen kan zien dat dit door een aanrijding komt. Het had maar vijftien centimeter gescheeld, of ik was er niet meer geweest. Dat zou voor Peugeot en Carlos een stuk makkelijker zijn geweest, omdat ik er dan niets meer over had kunnen zeggen."

"Ik kan nog in beroep gaan tegen de straf", aldus Koolen. "Het gekke is dat de ASO en de FIA mij niet hebben gehoord, maar wel een straf hebben uitgedeeld."

Klassement

De Nederlander staat momenteel tiende in het quadklassement op een half uur van leider Simon Vitse.

Sainz - de vader van Formule 1-coureur Carlos Sainz jr. - is de klassementsleider bij de auto's. Door zijn straf heeft hij nog een voorsprong van ruim 56 minuten op de nummer twee Nasser Al-Attiyah.

De Dakar Rally vervolgt dinsdag zijn weg door Argentinië met een etappe van Salta naar Belen. De negende etappe van maandag werd afgelast vanwege de slechte weersomstandigheden.