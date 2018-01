Golden State Warriors wint in topduel van Cleveland Cavaliers

De Warriors en de Cavaliers stonden de laatste drie jaar tegenover elkaar in de NBA-finale. Golden State was in 2015 en 2017 de sterkste, tussendoor pakte de ploeg uit Cleveland de titel.

Het was de tweede en laatste ontmoeting dit reguliere seizoen tussen de twee topteams. De Warriors waren op eerste kerstdag ook te sterk voor de 'Cavs' (99-92).

Maandag hadden de Warriors even tijd nodig op gang te komen. De bezoekers hadden in de eerste helft licht de overhand. Maar in het tweede deel namen Kevin Durant (32 punten in totaal) en Stephen Curry (23 punten) hun ploeg bij de hand. Vedette LeBron James noteerde 32 punten voor de Cavaliers.

Golden State, dat sinds 22 november geen uitwedstrijd meer verloren heeft, is met 36 zeges en negen nederlagen koploper in de Western Conference. In het oosten nemen de Cavaliers met 26 zeges en zeventien verliespartijen de derde plaats in achter koploper Boston Celtics en Toronto Raptors.