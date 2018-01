Parker geeft toe dat verbale uithalen naar Joshua voor de show waren

"We hebben de afgelopen maanden wat dingen gezegd die niet heel vriendelijk waren en niet echt bij onze karakters passen, maar dat heeft wel geholpen om het gevecht voor elkaar te krijgen", aldus de 26-jarige Parker tegen talkSPORT.

"Maar ik heb veel respect voor Joshua. Nu het zeker is dat er een gevecht komt, kunnen we teruggaan naar hoe we normaal een tegenstander behandelen, namelijk met meer respect met kalmte."

Zondag werd bekend dat Joshua (28) - de wereldkampioen in het zwaargewicht bij de bonden WBA en IBF - en Parker - de wereldkampioen zwaargewicht van de WBO - op 31 maart tegen elkaar gaan vechten in het Principality Stadium in Cardiff.

Moeizaam

Het gevecht tussen de twee ongeslagen boksers zat er al een tijdje aan te komen, maar de onderhandelingen tussen de twee kampen verliepen moeizaam. Met name Parker haalde een aantal keer stevig uit naar zijn rivaal.

Zo organiseerde het kamp van de Nieuw-Zeelander in november een speciale persconferentie in Auckland waar het een compilatie van videobeelden liet zien van Joshua die tegen de grond werd geslagen. David Higgins, de promotor van Parker, zei op diezelfde persconferentie dat Joshua een "kin van glas" had.

Joshua reageerde door te zeggen dat hij geen respect meer had voor Parker en dat hij niet van plan was de Nieuw-Zeelander de hand te schudden in aanloop naar het gevecht.

Parker vertelde maandag dat hij er "geen enkel probleem" mee zou hebben om zijn tegenstander een hand te geven. "Ik vind Anthony een groot kampioen. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat ik hem knock-out kan slaan."

Wilder

De winnaar van het gevecht tussen Parker en Joshua zal het moeten opnemen tegen de ongeslagen Amerikaan Deontay Wilder (32), die sinds 2015 wereldkampioen zwaargewicht is bij de WBC.

Het is in de geschiedenis van het boksen nog nooit voorgekomen dat een zwaargewicht tegelijkertijd de kampioensgordels van de WBA, IBF en WBO en WBC in zijn bezit had.