Franse motorcoureur Antoine Meo wint langste etappe van Dakar

Meo boekte in de achtste etappe zijn tweede dagzege van deze rally. Eerder was de KTM-coureur de beste in de zesde rit. Hij deed 5 uur, 24 minuten en 1 seconde over de liefst 498 kilometer lange proef in Bolivia, van Uyuni naar Tupiza.

De Amerikaan Ricky Brabec eindigde op iets meer dan een minuut als tweede in de daguitslag. De derde plaats was voor de Australiër Toby Price, die een achterstand van 2 minuten en 45 seconden had op de winnaar.

Van Beveren noteerde de zevende tijd op bijna negen minuten. De Fransman heeft in het klassement nog maar een voorsprong van 22 seconden op de nummer twee in het klassement Kevin Benavides. De Argentijn werd zondag vierde.

De strijd bij de motoren is erg spannend met nog vijf etappes te gaan. De top zes zit binnen tien minuten van elkaar.

Rustdag

De deelnemers aan Dakar hebben maandag onverwacht een rustdag. De organisatie besloot zondag om de negende etappe te schrappen vanwege de voorspelde slechte weersomstandigheden in Bolivia en Argentinië.