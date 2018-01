Organisatie Dakar Rally annuleert negende etappe door noodweer

"Er is een grote kans op wateroverlast en onweersbuien. We willen geen enkel risico nemen", verklaart Marc Coma, die de Dakar Rally als motorcoureur vijf keer won en tegenwoordig sportief directeur is van het evenement.

De negende etappe zou van het Boliviaanse Tupiza naar Salta in Argentinië voeren. Met name in de regio rond de startplaats zorgde hevige regenval voor onbegaanbare wegen.

Bolivia werd de afgelopen dagen al geteisterd door wateroverlast en dat leidde bij onder anderen Bernhard ten Brinke voor problemen. De Nederlander verspeelde zaterdag in het klassement bij de auto's zijn derde plek doordat zijn ruitenwissers het begaven.

Door de afgelasting reizen de deelnemers aan de Dakar Rally nu direct af naar Salta, waar dinsdag de tiende etappe van start gaat.

De achtste etappe van zondag is nog gaande. De coureurs trekken in Bolivia van Uyuni naar Tupiza en moeten ruim 500 kilometer overbruggen.