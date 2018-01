Handballers bereiken play-offs en zetten grote stap naar eerste WK sinds 1961

Daarmee eindigde Nederland met tien punten uit zes duels als nummer één in een groep met verder Griekenland en Turkije, genoeg voor een ticket voor de play-offs. De handballers wonnen vijf van de zes groepswedstrijden. Alleen uit tegen Turkije werd verloren.

De play-offs worden in juni afgewerkt. Nederland treft een tegenstander die zich via het EK in Kroatië niet rechtstreeks plaatst voor het WK. De winnaar over twee duels kwalificeert zich voor het eindtoernooi van begin 2019 in Denemarken en Duitsland.

In 1961 plaatsten de handballers zich voor het eerst en het laatst voor een WK. Dat was tevens het laatste internationale eindtoernooi waar de mannen van de partij waren.

Gelijkspel

Voorafgaand aan het duel met de Belgen wist Nederland dat een gelijkspel zou volstaan voor de groepswinst. Er kon vertrouwen geput worden uit de wedstrijd in België eind oktober, die door Nederland met 25-26 werd gewonnen.

In de uitverkochte hal in Sittard waren de ploegen aan het begin van de wedstrijd gelijkwaardig aan elkaar, maar naarmate de eerste helft vorderde slaagde Nederland erin een gaatje te slaan. Halverwege was de stand 17-14 in het voordeel van Oranje.

In de tweede helft consolideerde de ploeg van Richardsson lang een marge van drie tot vier doelpunten. België drong in de slotfase nog wel aan, maar Nederland hield de tegenstander op afstand en trok uiteindelijk met 33-30 de overwinning over de streep.

Het Nederlands mannenteam probeert al jaren de aansluiting te vinden met de mondiale top, maar is daar tot op heden niet in geslaagd. De nationale ploeg ontbreekt al decennia op de grote kampioenschappen en de mannen blijven daarmee ver achter op de vrouwen, die vorige maand het WK in Duitsland nog afsloten met brons.