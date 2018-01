Ten Brinke baalt na verloren derde plaats in Dakar van kapotte ruitenwissers

De 40-jarige Nederlander kwam in de marathonetappe over 425 kilometer als zevende over de finish en moest een half uur toegeven op de etappewinnaar en nieuwe klassementsleider Carlos Sainz.

Ten Brinke zakte naar de vijfde plaats in het algemeen klassement en heeft een achterstand van anderhalf uur op de Spaanse lijstaanvoerder.

"Al meteen aan het begin van de proef deden de ruitenwissers niets meer", zei Ten Brinke na afloop op zijn eigen website. "En met zoveel water onderweg is dat niet zo handig.”

Sloot

De Toyota-rijder probeerde in de regenachtige etappe de schade te beperken door langzamer te gaan rijden. Ondanks die maatregel kwam hij vast te zitten in een sloot, wat voor nog meer tijdverlies zorgde.

“Op eigen kracht kwamen we die sloot niet uit. Uiteindelijk heeft collega Toyota-coureur Lucio Alvarez ons eruit getrokken en daar was ik heel blij mee. Maar van een goed tempo rijden kwam niets meer. Het was managen tot aan de finish."

De coureur uit Bergh doet dit jaar voor de vijfde keer mee aan de woestijnrally. “Maar dit is absoluut de zwaarste editie van de afgelopen jaren. Je ziet bij alle teams de raarste dingen gebeuren. Ik hoop dat wij onze portie pech nu hebben gehad."

Zondag staat het tweede gedeelte van de marathonetappe op het programma. De coureurs trekken in Bolivia van Uyuni naar Tupiza en moeten ruim 500 kilometer overbruggen.