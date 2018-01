Wereldkampioenen zwaargewicht Joshua en Parker akkoord over gevecht

"Het is zover!'', meldde bokspromotor Eddie Hearn zondag op Twitter. "Joshua en Parker vechten om de wereldtitels van de WBA, IBF en WBO. Voor het eerst staan twee regerend wereldkampioenen bij de zwaargewichten tegenover elkaar in Groot-Brittannië."

Joshua is de titelhouder bij de boksbonden WBA en IBF. De 28-jarige Engelsman versloeg in april vorig jaar op Wembley de gelouterde Wladimir Klitschko uit Oekraïne. Het leverde hem de vacante wereldtitel bij de WBA op en prolongatie van zijn IBF-titel.

In oktober verdedigde hij in Cardiff die titels met succes tegen de geboren Kameroener Carlos Takam.

De twee jaar jongere Parker is sinds eind 2016 de wereldkampioen van de WBO. De Nieuw-Zeelander is ongeslagen in zijn 24 professionele gevechten. Achttien keer won hij op knock-out. Joshua won al zijn twintig gevechten als prof op knock-out.

Inkomsten

Het kamp van Parker probeerde al sinds vorig jaar oktober een gevecht met Joshua te organiseren. In eerste instantie werd er geen akkoord bereikt over de verdeling van de inkomsten tussen de twee boksers, maar in december kwam er een compromis. Volgens Britse media zal Parker tussen de 30 en 35 procent van de premie krijgen.

De Nieuw-Zeelander weet zeker dat hij Joshua zal verslaan. "Er staat Anthony een grote verrassing te verwachten", begint Parker zondag alvast de verbale oorlogsvoering.

"Een paar maanden geleden zei hij nog: 'Waarom zou ik me zorgen moeten maken om die kleine jongen uit Nieuw-Zeeland?' Nou, daar gaat hij nu achterkomen. En de wereld zal er achterkomen of 'AJ' echt een klap kan incasseren."

Joshua zegt op zijn beurt dat hij er "respect" voor heeft dat Parker de uitdaging heeft aangenomen. "Dit soort gevechten is niet makkelijk te organiseren omdat er veel op het spel staat. Ik kijk er heel erg naar uit."

Wilder

Het gevecht tussen Joshua en Parker zal plaatsvinden in het Principality Stadium in Cardiff. De winnaar zal het vervolgens moeten opnemen tegen de ongeslagen Amerikaan Deontay Wilder (32), die sinds 2015 wereldkampioen zwaargewicht is bij de WBC.

Het is in de geschiedenis van het boksen nog nooit voorgekomen dat een zwaargewicht tegelijkertijd de kampioensgordels van de WBA, IBF en WBO en WBC in zijn bezit had.