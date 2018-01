Sagan sprint naar zege in opwarmer Tour Down Under bij rentree Gesink

De 27-jarige Sagan bleef in de sprint André Greipel en Caleb Ewan nipt voor. Elia Viviani, de nieuwe Italiaanse sprinter van Quick-Step, moest genoegen nemen met de vierde plaats.

Het was voor de renner van Bora-Hansgrohe de eerste keer dat hij zegevierde in het criterium, dat geldt als opwarmer voor de Tour Down Under. In 2016 en 2017 was Ewan de sterkste. Greipel was in 2008, 2012 en 2013 de beste in Adelaide.

De vijftig kilometer lange race draaide uit op een massasprint. De Nederlanders hadden een bijrol en slaagden er niet in om in de top tien te finishen.

Team Sky-debutant Kristoffer Halvorsen kwam tijdens de massasprint in de hekken terecht. De wereldkampioen bij de beloften van 2016 liep daarbij een breuk in zijn rechterhand op, waardoor de 21-jarige Noor de Tour Down Under moet missen.

Gesink

Gesink stond voor het eerst in zes maanden tijd weer aan de start van een wielerwedstrijd. De 31-jarige Varssevelder herstelde het afgelopen halfjaar van een breuk in zijn wervelkolom, die hij opliep bij een zware valpartij in de Tour de France in juli.

"Het voelt goed om eindelijk weer te beginnen aan een nieuw seizoen", zegt Gesink op de website van zijn ploeg Lotto-Jumbo.

"Het criterium was kort en snel en dat doet altijd wel even pijn. Verder voelde alles helemaal prima. Morgen kunnen we nog even rustig aan doen en dan gaan we er dinsdag echt aan beginnen. Ik heb er zin in."

De Tour Down Under, de eerste WorldTour-koers van het jaar, gaat dinsdag van start in Adelaide.