Tomic gaat 'miljoenen tellen' na uitschakeling in Melbourne

"Ik ga mijn geld tellen. Ik tel mijn miljoenen. Dat is alles wat ik ga doen", aldus Tomic tegen het Australische Channel 7. "Gaan jullie maar doen wat ik gedaan heb. Gaan jullie maar eens 13 tot 14 miljoen verdienen. Succes daarmee jongens, tot ziens."

Tomic bereikte vorig jaar nog de derde ronde in Melbourne. Hij was in 2016 de nummer zeventien van de wereld, maar is afgezakt naar de 142e plek.

Tomic is al regelmatig in opspraak gekomen. Op Wimbledon simuleerde hij vorig jaar een blessure, wat hem een flinke boete opleverde. In Mexico stapte hij na het verlies van de eerste set van de baan omdat hij het te warm vond. Hij baarde ook opzien met zijn uitspraken tennis niet leuk te vinden, maar het slechts als werk te zien.

Haase

Sonego, de tegenstander van Tomic, treft dinsdag 'Down Under' Robin Haase. Sonego is de nummer 218 van de wereld, Haase bezet de 43e plaats.

De Hagenaar hoopt op het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar eindelijk weer eens de eerste ronde te overleven. Dat lukte Haase voor het laatst in 2011, toen hij doordrong tot de derde ronde. Sindsdien strandde Haase steeds in de openingsronde.

Haase komt met vertrouwen naar Melbourne. Hij bereikte in Pune de kwartfinales en afgelopen week in Auckland strandde hij pas in de halve finales.

Bertens

Van de drie Nederlandse tennissers in het hoofdschema van de Australian Open komt Kiki Bertens maandag als eerste in actie. De 26-jarige Westlandse, als dertigste geplaatst in Melbourne, treft de Amerikaanse Catherine Bellis op baan 15.

Die partij staat als tweede op deze baan op het programma. Vanaf 01.00 uur Nederlandse tijd nemen eerst de Française Alizé Cornet en Xinyu Wang uit China het tegen elkaar op.

Bertens trof Bellis vorig jaar al op Roland Garros. De pupil van coach Raemon Sluiter moest toen in de tweede ronde buigen voor de Amerikaanse tiener, nadat ze in 2016 nog de halve finales had bereikt in Parijs.

Jelena Ostapenko, de Letse winnares van Roland Garros, opent het programma in de Rod Laver Arena tegen de Italiaanse veterane Francesca Schiavone. Venus Williams en Rafael Nadal, beiden vorig jaar verliezend finalist, komen maandag ook in actie op het centre court van de Australian Open.

Richel Hogenkamp geniet net als Robin Haase van een dag rust. Zij speelt dinsdag haar eersterondepartij tegen de Spaanse Lara Arruabarrena. Lesley Kerkhove en Bibiane Schoofs strandden zondag in de laatste kwalificatieronde.