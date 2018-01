Boogerd vindt uitblijven beslissing UCI over Froome 'heel apart'

Een maand geleden kwam naar buiten dat Froome in september tijdens de door hem gewonnen Ronde van Spanje positief testte op salbutamol, een medicijn tegen astma.

"Ik vind het heel apart dat het zo lang moet duren voordat er duidelijkheid is", zegt Boogerd in het Spaanse Calpe in gesprek met NUsport. "Froome verdient een schorsing, tenzij hij met een duidelijke verklaring komt, maar volgens mij is die er simpelweg niet."

Na de achttiende Vuelta-etappe werd er 2000 nanogram per milliliter van het middel aangetroffen bij de kopman van Team Sky, terwijl 1000 nanogram de maximaal toegestane hoeveelheid is. Froome moet bewijzen dat hij het middel louter als astmamedicijn heeft gebruikt. De 32-jarige Brit is voorlopig niet geschorst in afwachting van de uitkomst van het onderzoek.

"Als de UCI Froome niet schorst, is het hek echt van de dam. Dan is dat eens te meer een bevestiging dat Team Sky gewoon kan doen en laten wat het wil. Dat kan niet de bedoeling zijn", aldus de 45-jarige ploegleider van Team Roompot-Nederlandse Loterij tijdens zijn eerste trainingskamp met de ploeg sinds zijn tweejarige dopingschorsing erop zit.

Schorsing

In 2007 werd sprinter Alessandro Petacchi voor een jaar geschorst nadat er in zijn urine salbutamol was aangetroffen. Bij de Italiaan werd met 1320 nanogram per milliliter een beduidend kleinere hoeveelheid van het middel gevonden dan bij Froome. Een andere Italiaan, Diego Ulissi, werd in 2015 negen maanden geschorst nadat er bij hem 1900 nanogram per milliliter salbutamol werd gevonden.

"Er zijn in het verleden renners maandenlang geschorst vanwege hetzelfde vergrijp. Waarom zou dat voor Froome dan niet gelden? We hebben het hier over de viervoudig winnaar van de Tour de France en de kopman van Team Sky. Dat is het grote probleem."

Tour

Froome wil in het nieuwe wielerseizoen, dat dinsdag van start gaat met de Tour Down Under, zowel aan de Ronde van Italië als de Ronde van Frankrijk meedoen. Of het ook daadwerkelijk zover komt, durft Boogerd niet te voorspellen.

"Dat vind ik heel moeilijk om te zeggen. Ik weet het echt niet meer. Ik val van de ene verbazing in de andere. Ik vind dat er heel snel duidelijkheid moet komen in de zaak van Froome."

"Wat ik aanvankelijk dacht - dat zou namelijk typisch de UCI zijn - is dat ze hem van december tot mei zouden schorsen. Dan had Froome gewoon de Giro en de Tour kunnen rijden. Dat hebben ze niet gedaan, dus ik ben benieuwd hoe dit afloopt."

Prudhomme

Enkele weken geleden sprak Tourbaas Christian Prudhomme al woorden van dezelfde strekking. "De situatie moet worden opgehelderd, zodat we uit het grijze gebied komen", zei hij destijds.

"Het kan niet zo zijn dat dit maanden en maanden duurt. We willen duidelijkheid van de UCI, het liefst al vroeg in het seizoen", was Prudhomme duidelijk.

De Tour begint dit jaar op zaterdag 7 juli met een vlakke etappe van Noirmoutier-en-l'Île naar Fontenay-le-Comte. De traditionele slotrit naar de Champs-Élysées in Parijs is op zondag 29 juli.