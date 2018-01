Schoofs en Kerkhove stranden in laatste kwalificatieronde Australian Open

De 29-jarige Schoofs moest in Melbourne haar meerdere erkennen in Ivana Jorovic. De Servische nummer 279 van de wereld rekende in twee sets af (6-3 en 6-3) met haar Nederlandse opponent, die 78 plaatsen hoger op de wereldranglijst staat. In de eerste ronde schakelde Jorovic ook al Arantxa Rus uit.

Schoofs, die zich nog nooit wist te plaatsen voor het hoofdtoernooi van een Grand Slam, had eerder in het kwalificatietoernooi afgerekend met de Britse Naomi Broady en de Italiaanse Georgia Brescia.

Kerkhove

Kerkhove (26), die nog nooit tot het hoofdtoernooi in Melbourne doordrong, werd uitgeschakeld door de pas 19-jarige Anna Kalinskaya. De Russische nummer 160 van de wereld gunde Kerkhove geen set: 6-4 en 7-5.

Afgelopen zomer debuteerde Kerkhove, die op de 150e plaats op de wereldranglijst staat, als qualifier in het hoofdtoernooi van een Grand Slam. In de eerste ronde bleek Sorana Cirstea een maatje te groot bij de US Open.

Kiki Bertens en Richel Hogenkamp zijn wél zeker van deelname aan het hoofdtoernooi 'Down Under'. Bij de mannen geldt dat voor Robin Haase.

Bertens is in de nacht van zondag op maandag de eerste Nederlandse die de baan op gaat. Ze speelt de tweede partij op baan 15 tegen Catherine Bellis.

Een dag later speelt Haase tegen de Italiaanse qualifier Lorenzo Sonego. Hogenkamp neemt het dan op tegen de Spaanse Lara Arruabarrena.