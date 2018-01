Trucker Van Genugten zorgt voor eerste Nederlands succes in Dakar Rally

Van Genugten deed in zijn Iveco vier uur en tien minuten over de eerste etappe in Bolivia, waar de karavaan vrijdag een rustdag hield.

Hij hield de Argentijn Federico Villagra twee minuten achter zich. De Rus Eduard Nikolaev werd op bijna vijf minuten derde.

De overwinning van Van Genugten betekende de eerste Nederlandse etappezege van dit jaar in de Dakar Rally. Vorig jaar zorgden Gerard de Rooy en Martin van den Brink nog voor vier Nederlandse overwinningen in de woestijnrally.

In het klassement blijft Nikolaev aan de leiding en heeft hij 49 minuten voorsprong op Villagra. Van Genugten steeg van de achtste naar de vijfde plaats. Hij heeft vier uur en 24 minuten achterstand op Nikolaev.

Ten Brinke

Bij de auto's zakte Bernhard ten Brinke naar de vierde plaats in het klassement. Stephane Peterhansel raakte zijn leidende positie kwijt aan Carlos Sainz.

Ten Brinke, die last had van weigerende ruitenwissers, eindigde als zevende in de etappe en gaf ruim een halfuur toe op Sainz. De 55-jarige Spanjaard legde de 425 kilometer van La Paz naar Uyuni af in vier uur en 24 minuten.

Peterhansel crashte al vroeg in de etappe toen hij een motor wilde inhalen. De Peugeot-coureur, die de woestijnrally vorig jaar op zijn naam schreef, stond maar liefst een uur en 45 minuten stil om kapotte schokdempers te repareren. Uiteindelijk deed hij een uur en 47 minuten langer over de etappe dan Sainz.

Sainz, die afgelopen donderdag ook de zesde etappe won, was in zijn Peugeot elf minuten sneller dan de Zuid-Afrikaan Giniel de Villiers, die als tweede eindigde. Nasser Al-Attiyah uit Qatar werd op bijna veertien minuten derde.

In het klassement heeft Sainz maar liefst een uur en elf minuten voorsprong op Al-Attiyah. Peterhansel zakte naar de derde plaats, waardoor Ten Brinke nu vierde staat. De Nederlander heeft een uur en 25 minuten achterstand op Sainz.

Barreda

Bij de motoren boekte Joan Barreda zijn derde etappezege. De 34-jarige Spanjaard deed op zijn Honda vijf uur en elf minuten over de proef.

Barreda, die eerder de tweede en de vijfde etappe won, bleef de Fransman Adrien van Beveren bijna drie minuten voor. De Argentijn Kevin Benavides eindigde op meer dan acht minuten als derde.

In het klassement neemt Van Beveren de leiding over van Benavides. De Yamaha-coureur heeft ruim drie minuten voorsprong op de Honda-coureur. Barreda neemt op bijna vijf minuten de derde plek in.

De veertigste editie van de Dakar Rally duurt nog tot en met zaterdag 20 januari.