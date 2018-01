Skeletonster Bos moet afwachten na missen olympische kwalificatie-eis

De 24-jarige Bos stond voor de wedstrijd in St. Moritz op de elfde plek, maar zakte door haar resultaat van vrijdag naar plaats dertien. Als ze achttiende was geworden, was ze in de top twaalf geëindigd.

NOC*NSF heeft het laatste woord over de mogelijke kwalificatie voor Bos. De sportkoepel is de situatie van de skeletonster momenteel aan het bespreken. NOC*NSF verwacht in het weekend uitsluitsel te kunnen geven.

Wellicht helpt het Bos dat Elena Nikitina vierde staat in de wereldbekerstand. De Russische is door het Internationaal Olympisch Comité levenslang uitgesloten van deelname aan de Spelen vanwege dopinggebruik, maar mag van de bob- en skeletonbond IBSF dit seizoen wel gewoon meedoen aan de wereldbeker.

Nikitina heeft, net als 41 andere geschorste Russische atleten, beroep aangetekend bij het internationale hof van sportarbitrage CAS in de hoop alsnog naar Pyeongchang te gaan.

In het voordeel van Bos kan spreken dat ze begin december teleurstellend als 24e eindigde in Winterberg, toen ze de pech had dat zij in tegenstelling tot de meerderheid van haar concurrenten moest starten in een hevige sneeuwbui en zo haar slechtste resultaat van het seizoen neerzette.

Elena Nikitina

Le Conté

Bos stond vrijdag zeventiende na de eerste run in Zwitserland en had in de tweede run veel problemen op de natuurlijke bobbaan van St. Moritz. De Nederlandse zette van de twintig skeletonsters de langzaamste tijd neer in tweede afdaling en eindigde daardoor ook als twintigste.

Joska Le Conté, de tweede Nederlandse skeletonster in de World Cup, deed het beter met een elfde plaats. Dat is haar beste resultaat van het seizoen. De nummer achttien van het wereldbekerklassement had al langer geen zicht meer op een olympisch ticket.

Primeur

De 24-jarige Bos begon pas in 2013 met skeleton, een sport waarbij je met de hoofd vooruit liggend op je buik door een ijskanaal racet met snelheden boven de 100 kilometer per uur.

Vorig seizoen eindigde de Edese verrassend als derde bij de wereldbeker op de olympische baan van Pyeongchang. Een maand geleden werd ze vijfde bij het EK in het Oostenrijkse Igls.

Olympische deelname van een skeletonner uit Nederland zou een primeur zijn. De sport staat sinds 2002 weer op het olympisch programma.

De Winterspelen van Pyeongchang beginnen op 9 februari en duren tot met 25 februari. Het skeleton voor vrouwen is op 16 en 17 februari.